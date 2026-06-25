Правоохоронці проводять слідчі дії на майданчику Хмельницької АЕС – "Енергоатом"

Уповноважені правоохоронні органи 25 червня проводять слідчі дії на майданчику Хмельницької АЕС, повідомило АТ "НАЕК "Енергоатом" у четвер.

"За наявною в товариства інформацією, слідчі дії стосуються окремих закупівельних процедур, здійснених у попередні роки", – зазначили у товаристві.

Як стверджують в НАЕК, "Енергоатом" забезпечує повне сприяння роботі правоохоронних органів, надає всю необхідну документацію та інформацію відповідно до вимог законодавства України та зацікавлений у всебічному, об’єктивному й неупередженому встановленні всіх обставин справи.

"Чинне керівництво товариства послідовно дотримується принципів прозорості та підзвітності в управлінні компанією, підтримує всебічне сприяння правоохоронним органам і виступає за належну правову оцінку всіх можливих порушень незалежно від часу їх вчинення", – наголосили в компанії.

В "Енергоатомі" зазначили, що проведення слідчих дій не впливає на виробничі процеси та безпеку експлуатації об’єкта. Хмельницька АЕС працює у штатному режимі, забезпечуючи надійну та безпечну експлуатацію енергоблоків і стабільне виробництво електроенергії для потреб держави.