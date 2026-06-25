Венесуела з огляду на землетрус запроваджує надзвичайний стан

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Тимчасова президентка Венесуели Делсі Родрігес оголосила про запровадження в країні надзвичайного стану після сильного землетрусу.

"Наразі ми запроваджуємо надзвичайний стан відповідно до нашої конституції", – сказала Родрігес у телезверненні.

Тимчасова президентка, не наводячи цифр, підтвердила наявність жертв землетрусу, висловивши співчуття тим, хто втратив близьких.

За її словами, головний аеропорт країни "Майкетія" закрито через пошкодження його інфраструктури.

Щонайменше 32 людини загинули й щонайменше 700 дістали поранення в результаті двох потужних землетрусів, що сталися у Венесуелі в середу, повідомила пізніше Родрігес.

Поширені в соцмережах численні кадри демонструють масштабні руйнування будівель та інфраструктури по всій Венесуелі, включно з Каракасом.

Влада Венесуели реагує на наслідки сильного землетрусу, який відчувався по всій країні, включно з Яракуєм, Ларою, Меридою, Арагуа, Карабобо, Ла-Гуайрою та Мірандою, а також у столичному окрузі.

Землетрус стався на північний захід від Каракаса в середу після 18:00 за місцевим часом (після 01:00 четверга за київським часом). Національна геологічна служба США (USGS) зафіксувала дві серії поштовхів – магнітудою 7,2 та 7,5. В Алтаї-Саянській філії Єдиної геофізичної служби РАН магнітуду землетрусу оцінили в 6,9.

Національна геологічна служба США (USGS) позначила венесуельський землетрус червоним рівнем тривоги. Це означає, що фахівці допускають імовірність великої кількості жертв і масштабних збитків.