Інтерфакс-Україна
Події
09:51 25.06.2026

СБУ та ФБР викрили російські спецслужби на системних спробах "зламати" месенджери посадовців в Україні, Європі та США

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СБУ та ФБР викрили російські спецслужби на системних спробах "зламати" месенджери посадовців в Україні, Європі та США

Кіберфахівці Служби безпеки України спільно з Федеральним бюро розслідувань викрили російські спецслужби на систематичних кібератаках на месенджери посадових осіб, військовослужбовців, політиків та активістів із України, Європи та США, повідомляє СБУ.

"Мета цих "зламів" – отримати доступ до чутливої інформації військового, політичного та економічного характеру, якою обмінювалися користувачі, а також викрасти їхні персональні дані", – йдеться в повідомленні української спецсужби в телеграм-каналі в четвер.

За даними СБУ, для подібних кібератак російські хакери використовують різноманітні інструменти та методи.

"Наприклад, для виманювання паролів до акаунта ворог найчастіше використовує розсилку СМС від імені "команд підтримки", – уточнюють у відомстві.

В СБУ пояснюють, що такі дії маскуються під роботу офіційних ботів, а самі повідомлення приходять у ранкові години, коли користувач є вкрай вразливим з огляду на фізичний та емоційний стан.

"СБУ наголошує, що російські спецслужби та пов’язані із ними хакери атакують не лише організації, посадовців чи публічних осіб, а й особисті акаунти українців", – наголошується в повідомленні.

Українська спецслужба закликає громадян дбати про власну кібербезпеку та дотримуватися базових правил кібергігієни.

"Регулярно перевіряйте свої активні сесії в месенджері та завершуйте всі невідомі підключення; увімкніть двофакторну автентифікацію. Використовуйте складний буквено-цифровий PIN-код; нікому не передавайте коди підтвердження, PIN-коди, паролі та ключі відновлення акаунта; не переходьте за підозрілими посиланнями, навіть якщо вони надійшли від знайомих. Їхній акаунт може бути уже зламаний; не відкривайте файли з невідомих або сумнівних чатів, особливо якщо вас просять зробити це з комп’ютера; не скануйте QR-коди, які надійшли від невідомих ботів чи користувачів. Через них зловмисники можуть під’єднати свій пристрій до вашого акаунта", – закликають у відомстві.

У разі отримання підозрілих повідомлень у месенджери СБУ просить інформувати про це Ситуаційний центр забезпечення кібербезпеки СБУ. Адреса електронної пошти: [email protected].

Теги: #кібератаки #месенджери #злам #сбу #фбр #спецслужба_рф

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