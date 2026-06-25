Інтерфакс-Україна
Події
09:40 25.06.2026

Четверо постраждалих через атаку російського БпЛА по АЗС у Сумах – ОВА

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Четверо постраждалих через атаку російського БпЛА по АЗС у Сумах – ОВА
Фото: Сумська ОВА

Четверо цивільних постраждали внаслідок атаки російського безпілотника по автозаправці у Сумах, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Госпіталізували двох працівників АЗС. Попередньо, у них неважкі ушкодження. Також постраждало подружжя, яке перебувало поруч із місцем удару. Їм надали допомогу без ушпиталення. Ворог не припиняє спроб цілеспрямовано нищити АЗС на території області", – написав він у Телеграм.

За інформацією Григорова, за червень росіяни здійснили 13 атак по АЗС області.

"Бачимо, що паливна інфраструктура залишається серед цілей ворога. Тому прошу всіх бути уважними: під час повітряної тривоги та загроз ударів не перебувайте поруч із АЗС, критичною чи промисловою інфраструктурою. Переходьте в укриття або інші безпечніші місця", – застеріг він.

Теги: #бпла_рф #азс #суми

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