Четверо постраждалих через атаку російського БпЛА по АЗС у Сумах – ОВА

Фото: Сумська ОВА

Четверо цивільних постраждали внаслідок атаки російського безпілотника по автозаправці у Сумах, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Госпіталізували двох працівників АЗС. Попередньо, у них неважкі ушкодження. Також постраждало подружжя, яке перебувало поруч із місцем удару. Їм надали допомогу без ушпиталення. Ворог не припиняє спроб цілеспрямовано нищити АЗС на території області", – написав він у Телеграм.

За інформацією Григорова, за червень росіяни здійснили 13 атак по АЗС області.

"Бачимо, що паливна інфраструктура залишається серед цілей ворога. Тому прошу всіх бути уважними: під час повітряної тривоги та загроз ударів не перебувайте поруч із АЗС, критичною чи промисловою інфраструктурою. Переходьте в укриття або інші безпечніші місця", – застеріг він.