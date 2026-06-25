Меморіальну стелу з білого граніту встановлять на Алеї Героїв Небесної Сотні в 2027р.

Фото: Національний музей Революції Гідності

Проєктування будівлі Національного музею Революції Гідності орієнтовно триватиме у 2026-2028 роках, а в 2027 році на Алеї Героїв Небесної Сотні встановлять меморіальну стелу з білого граніту, повідомили в Музеї.

"Після публікації інформації про громадські слухання щодо подальшої реалізації проєкту Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності ми отримали чимало запитань. Тому роз’яснюємо детальніше, які саме рішення були представлені та підтримані учасниками обговорення. Йдеться про три взаємопов’язані проєкти, покликані забезпечити належне вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні та продовжити реалізацію Національного меморіального комплексу", – йдеться в повідомленні Музею.

Зокрема, перший проєкт – це впорядкування меморіального простору біля Екуменічної каплиці Архистратига Михаїла та Українських Новомучеників на Алеї Героїв Небесної Сотні, 4.

Зазначається, що проєкт передбачає узаконення, дерев’яні конструкції каплиці – захисту та фахового втручання. Так, споруду буде встановлено на фундамент, забезпечено електропостачанням і художнім освітленням. Також її буде дещо скориговано в просторі відповідно до проєкту Меморіалу Героїв Небесної Сотні.

"Передбачено й оновлення меморіальної композиції з портретами Героїв Небесної Сотні. Нинішня тимчасова металева конструкція за роки експлуатації суттєво зносилася. Родини Героїв неодноразово звертали увагу на незручність покладання квітів та лампад через її висоту. Нову конструкцію планується виконати з арт-бетону зі збереженням усіх портретів", – йдеться в повідомленні.

Так, меморіал з портретами буде розташовано в один ряд поруч із відновленим дерев’яним хрестом, окремі елементи якого також потребують реставрації та підсилення.

Другий проєкт – створення меморіальної стели Героїв Небесної Сотні на ділянці за адресою Алея Героїв Небесної Сотні, 3.

"Саме на цій території у майбутньому має постати будівля Національного музею Революції Гідності. До моменту її спорудження на ділянці поруч з будівлею Музею планується створити меморіальну стелу з білого граніту", – розповіли в Музеї.

Зазначається, що авторкою концепції стане архітекторка Ірина Волинець – представниця команди-переможниці Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу 2017-2018 років у номінації "Меморіал Героїв Небесної Сотні".

"Таким чином нова експозиція буде безпосередньо пов’язана з конкурсним проєктом, який став основою майбутнього Меморіалу, але який нині неможливо реалізувати через накладення арешту на ці земельні ділянки за клопотанням слідчих прокурорів для завершення слідчих дій і забезпечення винесення судових рішень у справах розстрілів на Майдані", – додали у відомстві.

Третій проєкт – відновлення проєктування будівлі Музею Революції Гідності.

"Під час громадських слухань було представлено дорожню карту відновлення робіт над проєктуванням Музею відповідно до результатів Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу 2017-2018 років. Нагадаємо, що проєктування офіційно розпочалося у 2021 році відповідно до чинного законодавства, однак було зупинене після початку повномасштабного вторгнення росії. Тепер цей процес планується відновити. Орієнтовна тривалість проєктних робіт становитиме від півтора до двох років", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що орієнтовні терміни реалізації: меморіальний простір біля каплиці – до кінця листопада 2026 року; експозиція/відкриття меморіальної стели – до Дня Героїв у травні 2027 року; проєктування будівлі Музею – 2026-2028 роки.

"Реалізація меморіальних проєктів не потребуватиме державного фінансування. Впорядкування простору біля каплиці фінансуватиме Українська Греко-Католицька Церква, створення меморіальної стели – благодійники та меценати. Залучення державних коштів передбачається лише для проєктування будівлі Музею, але фінансування реалізуватиметься за змішаною моделлю за підтримки донорських організацій", – розповіли в Нацмузеї.

Як повідомлялося, 20 червня очільник Офісу президента України Кирило Буданов повідомив про погодження проєкту Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні на громадських слуханнях.