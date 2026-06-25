09:20 25.06.2026
Рятувальники підняли тіло потопельника з озера в Києві
Водолази відшукали тіло потонулого чоловіка на озері Редькине в Оболонському районі столиці, повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.
"Завершилися п’ятиденні пошуки 23-річного чоловіка, який потонув увечері 20 червня в Оболонському районі. Сьогодні (у середу – ІФ-У) о 14:53 на відстані 70 метрів від берега та на глибині 10 метрів водолази відділення групи піротехнічних робіт, підводного та гуманітарного розмінування АРЗ СП знайшли та вилучили з води тіло загиблого", – йдеться у повідомленні на сайті служби.
Усі обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці.