Вступна кампанія-2026: реєстрація особистих кабінетів почнеться з 1 липня, а подати заяви на бакалаврат можна до 1 серпня

Міністерство освіти і науки України нагадує про ключові етапи вступної кампанії 2026 року і можливості консультаційної підтримки для вступників у заклади вищої освіти.

Зокрема, у відомстві нагадали, що 1 липня розпочнеться реєстрація особистих кабінетів на вебпорталі vstup.edbo.gov.ua, а подати заяви на бакалаврат можна з 19 липня до 1 серпня.

"Вступники і вступниці можуть подати не більше ніж 10 заяв. На бюджетну форму навчання можна спрямувати до 5 заяв, решту – на контракт. Розподіліть їх за власним бажанням: наприклад, подайте кілька заяв до одного закладу вищої освіти на різні спеціальності або ж по одній – у 10 різних університетів", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кожній заяві вступник має присвоїти пріоритетність – порядкове число, де номер 1 означає найбажаніший варіант.

"Ви можете пріоритезувати вступ на бюджет, а також вступ на контракт у найбажаніший заклад, щоб потім претендувати на грант. Поставтеся до цього уважно, адже після подання змінити пріоритетність буде неможливо", – пояснили у відомстві.

Також в Міносвіти закликають звернути увагу на спеціальності, що мають особливу підтримку держави – більшу кількість бюджетних місць і підвищені гранти. Серед них: освіта, природничі науки, математика, інженерія, сільське господарство, транспорт і послуги, безпека й оборона та інші.

Графік вступної кампанії на бакалаврат передбачає 1 липня – старт реєстрації електронних кабінетів; 15 жовтня – завершення роботи електронних кабінетів; 3 липня – початок реєстрації на творчі конкурси та співбесіди; 10 липня (о 18:00) (лише на контракт – о 18:00 25 липня) – завершення реєстрації на творчі конкурси та співбесіди; 19 липня – початок подання заяв вступниками; 1 серпня (о 18:00) – закінчення подання заяв; не пізніше за 6 серпня – прилюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування (заяви з пріоритетом); до 11 серпня (о 18:00) – підтвердження вибору місця навчання; до 13 серпня – зарахування на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом).

Зазначається, що для вступу на бакалаврат у 2026 році основним критерієм відбору залишаються результати національного мультипредметного тесту (НМТ), також можна використати результати тестування за 2023, 2024 або 2025 роки.

Для українців, які закінчили школу в Європі у 2025 або 2026 році, замість НМТ можуть зарахувати результати національних випускних іспитів.

Вступники з ТОТ і територій активних бойових дій беруть участь у конкурсі за результатами НМТ та можуть претендувати на бюджетні місця за квотою-2.

Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також інші категорії вступників за квотою-1 також вступають за результатами НМТ, але беруть участь у конкурсі в межах окремої квоти.

Замість НМТ проходять лише внутрішню співбесіду в університеті: ветерани війни (зокрема особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники бойових дій); особи, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України; вступники, яким відмовлено в реєстрації на НМТ через неможливість створення особливих (спеціальних) умов.

З повним переліком правил вступу можна ознайомитися за посиланням: https://mon.gov.ua/npa/pro-zatverdzhennia-poriadku-pryiomu-na-navchannia-dlia-zdobuttia-vyshchoi-osvity-v-2026-rotsi?v=69c244de54ac2

Як повідомлялося, 20 травня в Україні стартували основні сесії НМТ, які триватимуть до 25 червня.