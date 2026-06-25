Одинадцять постраждалих у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів ракетами та безпілотниками різних типів по 20 населених пунктах області, 11 людей постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

"У с. Іскра Ізюмської громади зазнали поранень чоловіки 39 і 54 років; у с. Губарівка Богодухівської громади постраждали чоловіки 32 і 54 років; у с. Нова Гнилиця Пролісненської громади 40-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес; між с. Сухини та с. Скосогорівка постраждав 61-річний чоловік; у м. Богодухів зазнали гострої реакції на стрес 5 жінок", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.