ППО України збила 83 з 90 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання балістичної ракети та шести ударних БпЛА на семи локаціях

Сили оборони України у ніч на четвер знешкодили 83 ворожі безпілотники, проте зафіксовано влучання балістичної ракети та шести ударних БпЛА на семи локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 83 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни", – йдеться в повідомленні.

Загалом в ніч на 25 червня (з 18:00 24 червня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 90 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання балістичної ракети та 6 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.