РФ била по АЗС і складу техніки на Дніпропетровщині
Російські загарбники атакували АЗС, склад з комунальною технікою, коледж та оздоровчий комплекс у Дніпропетровській області, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.
"Майже 20 разів ворог атакував п'ять районів області безпілотниками, артилерією та авіабомбою", – написав він у Телеграм.
Ганжа зазначив, що на Нікопольщині бив по Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах. Понівечені АЗС.
У Зеленодольській громаді Криворізького району пошкоджена інфраструктура.
У Дніпровському районі горів склад з комунальною технікою. Знищені та пошкоджені з десяток легкових і вантажних авто.
У Павлограді виникли кілька пожеж. Понівечені коледж, оздоровчий комплекс, гуртожиток, авто.
На Синельниківщині росіяни поцілили по Васильківській і Дубовиківській громадах. Зайнявся будинок культури. Пошкоджені 12 приватних будинків і господарська споруда.