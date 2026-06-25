Інтерфакс-Україна
Події
08:40 25.06.2026

РФ била по АЗС і складу техніки на Дніпропетровщині

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РФ била по АЗС і складу техніки на Дніпропетровщині
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські загарбники атакували АЗС, склад з комунальною технікою, коледж та оздоровчий комплекс у Дніпропетровській області, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Майже 20 разів ворог атакував п'ять районів області безпілотниками, артилерією та авіабомбою", – написав він у Телеграм.

Ганжа зазначив, що на Нікопольщині бив по Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах. Понівечені АЗС.

У Зеленодольській громаді Криворізького району пошкоджена інфраструктура.

У Дніпровському районі горів склад з комунальною технікою. Знищені та пошкоджені з десяток легкових і вантажних авто.

У Павлограді виникли кілька пожеж. Понівечені коледж, оздоровчий комплекс, гуртожиток, авто.

На Синельниківщині росіяни поцілили по Васильківській і Дубовиківській громадах. Зайнявся будинок культури. Пошкоджені 12 приватних будинків і господарська споруда.

 

Теги: #дніпропетровська #обстріл

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