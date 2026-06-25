Окупанти за добу втратили 1270 осіб та 456 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1270 окупантів, один танк, 67 артсистем, дві бронемашин, 1994 БПЛА, а також 456 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 397 060 (+1 270) осіб, танків – 12 057 (+1) од, бойових броньованих машин – 24 818 (+2) од, артилерійських систем – 44 731 (+67) од, РСЗВ – 1 893 (+4) од, засоби ППО – 1 443 (+3) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 1 728 (+2) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 371 882 (+1 994) од, крилаті ракети – 4 787 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 111 707 (+450) од, спеціальна техніка – 4 339 (+6) од", – йдеться в повідомленні.