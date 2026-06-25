Інтерфакс-Україна
Події
08:11 25.06.2026

Окупанти за добу втратили 1270 осіб та 456 од. спецтехніки – Генштаб

1 хв читати
Окупанти за добу втратили 1270 осіб та 456 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1270 окупантів, один танк, 67 артсистем, дві бронемашин, 1994 БПЛА, а також 456 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 397 060 (+1 270) осіб, танків – 12 057 (+1) од, бойових броньованих машин – 24 818 (+2) од, артилерійських систем – 44 731 (+67) од, РСЗВ – 1 893 (+4) од, засоби ППО – 1 443 (+3) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 1 728 (+2) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 371 882 (+1 994) од, крилаті ракети – 4 787 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 111 707 (+450) од, спеціальна техніка – 4 339 (+6) од", – йдеться в повідомленні.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:27 24.06.2026
Головний адмінкорпус Центру космічного зв'язку в російській Дубні був частково зруйнований 22 червня – Генштаб

Головний адмінкорпус Центру космічного зв'язку в російській Дубні був частково зруйнований 22 червня – Генштаб

12:37 24.06.2026
Генштаб повідомив про удари по Оренбурзькому ГПЗ, гелієвому заводу та центру космічного зв'язку в РФ

Генштаб повідомив про удари по Оренбурзькому ГПЗ, гелієвому заводу та центру космічного зв'язку в РФ

07:47 24.06.2026
Окупанти за добу втратили 1260 осіб та 434 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1260 осіб та 434 од. спецтехніки – Генштаб

08:24 23.06.2026
Окупанти за добу втратили 1390 осіб та 632 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1390 осіб та 632 од. спецтехніки – Генштаб

19:06 22.06.2026
Генштаб ЗСУ: Понад 9 тис. українських вояків пройшли підготовку в Іспанії у межах місії EUMAM

Генштаб ЗСУ: Понад 9 тис. українських вояків пройшли підготовку в Іспанії у межах місії EUMAM

13:36 22.06.2026
Генштаб ЗСУ: У Воронежі ракетами уражено завод з виробництва електроніки для російських ракет Іскандер та Х-101

Генштаб ЗСУ: У Воронежі ракетами уражено завод з виробництва електроніки для російських ракет Іскандер та Х-101

08:09 22.06.2026
Окупанти за добу втратили 1190 осіб та 389 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1190 осіб та 389 од. спецтехніки – Генштаб

11:54 21.06.2026
Сили оборони завдали удару по Тюменському НПЗ в понад 2 тис км від України – Генштаб

Сили оборони завдали удару по Тюменському НПЗ в понад 2 тис км від України – Генштаб

07:47 21.06.2026
Окупанти за добу втратили 1290 осіб та 477 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1290 осіб та 477 од. спецтехніки – Генштаб

16:46 20.06.2026
Генштаб ЗСУ показав супутникові знімки Московського НПЗ після атаки українських дронів

Генштаб ЗСУ показав супутникові знімки Московського НПЗ після атаки українських дронів

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Операція щодо Криму чітко прорахована, Україна розраховує на підтримку партнерів

Зеленський: Україна завдаватиме ударів по об'єктах, які Росія використовує для масштабування війни

Ще один поранений демінер гуманітарної організації NPA помер у лікарні – ОВА

Ретранслятори-навідники на території Білорусі припинили свою роботу 22 червня – Зеленський

Внаслідок російських ударів дві людини загинули, ще три постраждали на Дніпропетровщині – ОВА

ОСТАННЄ

Глава МЗС Польщі Сікорський пояснив інтерес Польщі у вступі України в ЄС на прикладі Німеччини та Франції

Україна наразі виграє війну, треба забезпечити їй найсильнішу переговорну позицію – заступник держсекретаря США

Ворожі БпЛА атакували Потавщину, під ударом промислове підприємство

Росіяни атакували Запорізьку область, є дві жертви і 22 поранених

25 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Макрон заявив про зближення позицій Європи та США щодо України

Україна та Польща обговорили розвиток портів, ситуацію на кордоні та спільні інфраструктурні проєкти – Кулеба

Ворожі БпЛА продовжували атакувати обласний центр Сумщини, постраждав підліток

На фронті відбулось 148 боїв за добу, найбільше на покровському, слов'янському та костянтинівському напрямках – Генштаб

Трамп: у Зеленського все досить добре, принаймні він тримається

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА