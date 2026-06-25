Інтерфакс-Україна
Події
07:39 25.06.2026

Глава МЗС Польщі Сікорський пояснив інтерес Польщі у вступі України в ЄС на прикладі Німеччини та Франції

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Глава МЗС Польщі Сікорський пояснив інтерес Польщі у вступі України в ЄС на прикладі Німеччини та Франції
Фото: Дмитро Кошовий

Політика Польщі полягає в тому, щоб мати нормальних, демократичних сусідів західного зразка по обидва боки свого кордону, вступ України до Європейського Союзу відповідає польським інтересам, заявив віцепрем'єр – міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та нагадав історію створення ЄС Німеччиною та Францією.

"Ми маємо пам'ятати, що Європейський Союз у своїй суті є мирним процесом. Йдеться про те, щоб не допустити повторення кошмарів минулого", – сказав він на YES Dinner Discussion, яку організував Фонд Пінчука та Ялтинська європейська стратегія (YES) у середу у Гданську напередодні URC 2026, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Сікорський зазначив, що європейська інтеграція розпочалася в 1950-х роках не як процес між друзями, а як процес між зовсім недавніми ворогами, "які століттями вбивали один одного", бо тодішні лідери Франції та Німеччини мудро вирішили, що досить.

"Ми можемо нескінченно обговорювати, хто що кому зробив, але альтернатива полягає в тому, що ми можемо взяти під контроль стратегічні галузі промисловості, якими тоді були сталь і вугілля, щоб запевнити один одного, що нова війна немислима. І саме в цьому полягала первісна вугільно-сталеплавильна спільнота", – зауважив глава МЗС Польщі.

Він коротко переповів історію Ельзасу та Лотарингії, де віками тривала боротьба за те, де проходить кордон, яку почали ще римляни із германськими племенами і в якій загинули мільйони людей.

"І після 2000 років різанини кордон знаходиться там, де він був 2000 років тому, – на Рейні. Тож питання полягає в тому, для чого була вся ця різанина?" – задався питанням Сікорський.

Він наголосив, що Польща має набагато менш криваву історію з Україною, а Україна – з Польщею, обидві країни насправді кілька разів воювали на одному боці і разом подолали турків, росіян, монголів. "Історія між нашими країнами набагато багатша, ніж одна жахлива етнічна чистка та різанина", – зазначив глава МЗС Польщі.

Теги: #польща #відносини

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