Україна наразі виграє війну, треба забезпечити їй найсильнішу переговорну позицію – заступник держсекретаря США

Україні вдалося переламати ситуацію на полі бою, й станом на зараз виглядає так, що вона виграє війну, та все одно треба робити все необхідне для забезпечення їй найсильнішої позиції, коли Путін буде готовий до переговорів, заявив заступник державного секретаря США з питань зовнішньої допомоги, гуманітарних питань та свободи віросповідання Джеремі Левін.

"Зараз у нас є момент, коли Україна на даний момент виграє війну", – сказав він на YES Dinner Discussion, яку організував Фонд Пінчука та Ялтинська європейська стратегія (YES) у середу у Гданську напередодні URC 2026, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

На його думку, якщо раніше Україна на полі бою чекала приходу зими, щоб наступ Росії пригальмував, то наразі ситуація протилежна: Росія чекає на зиму, щоб розпочати свої боягузливі атаки на енергетичну інфраструктуру.

Левін зазначив, що США протягом усього цього часу продовжували підтримувати Україну як публічними, так і непублічними способами.

Втім, за його словами, після повернення Дональда Трампа у Білий дім, США взяли на себе роль посередника між Росією та Україною, що обмежило можливості Вашингтону.

"Президент Трамп поставив себе в складне становище, бо він піклується про справжній мир для народу України, для регіону та для Європи в цілому", – пояснив Левін.

За його словами, важливо, що в цей момент Європа змогла активізуватися, про що її дуже свідомо просив президент США, у тому числі започаткувала механізм PURL в оборонній сфері та збільшила фінансову підтримку України.

"Успіх на полі бою, який ми бачимо, також є результатом постійної співпраці з усіма нашими військовими та нашими оборонними секторами", – додав заступник держсекретаря. Він нагадав про величезний консенсус на нещодавньому саміті G7 між президентом Трампом, іншими учасниками G7 та президентом України Володимиром Зеленським.

"Я думаю, що це демонструє, наскільки далеко ми просунулися за останній рік, але також і те, як багато Україна робить, щоб адаптуватися до наступного етапу війни та виграти її", – сказав Левін.

За його словами, у Вашингтоні оптимістично налаштовані щодо довгострокового рішення питання з Іраном, що дозволяє нам знову запровадити санкції до російської нафти, й така робота продовжується із європейськими партнерами.

Окрім того США сьогодні оголосили про додаткову енергетичну та гуманітарну допомогу України, повідомив заступник держсекретаря. За його словами, з минулої осені її сума досягла вже $1,5 млрд.

Він також наголосив, що адміністрація США налаштована на залучення американського приватного сектору для відновлення України: був створений спільно американсько- український інвестфонд, очікуються нові оголошення щодо механізму зниження ризиків та інших інструментів, які можна використовувати для залучення приватного сектору.

"Майбутнє України не може бути забезпечено пільговими ресурсами від уряду, це має бути довгостроковий економічний розвиток", – наголосив Левін та висловив сподівання, що додаткових років війни не буде, й американська допомога все ж таки буде спрямована на мир та відбудову.

Заступник держсекретаря також згадав про неймовірну важливість антикорупційних та регуляторних реформ, продовження євроінтеграції, бо це допоможе американським компаніям активніше працювати з Україною.

"Сподіваємося, що в міру того, як ці реформи відбуватимуться, ми зможемо більше залучати наш приватний сектор", – сказав Левін.