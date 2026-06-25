Інтерфакс-Україна
Події
07:09 25.06.2026

Росіяни атакували Запорізьку область, є дві жертви і 22 поранених

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Росіяни атакували Запорізьку область, є дві жертви і 22 поранених

Російські війська на ранок четверга завдали більше 900 ударів по 49 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого двоє загиблих та 22 постранені, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 973 удари по 49 населених пунктах Запорізької області. Дві людини загинули, 22 людини отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому і Пологівському районах", – написав він у Телеграм.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 25 авіаційних ударів по Запоріжжю, Новомиколаївці, Малокатеринівці, Кушугуму, Комишувасі, Розумівці, Трудовому, Барвінівці, Нижній Хортиці, Данилівці, Лісному, Вільнянці, Щасливому, Оріхову, Широкому, Свободі, Омельнику, Васинівці, Долинці та Воскресенці.

За його словами, 694 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Річне, Біленьке, Канівське, Новояковлівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Преображенку, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Чарівне, Гуляйпільське, Добропілля, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Рибне, Верхню Терсу, Новоселівку, Воздвижівку та Гірке.

Також зафіксовано 1 обстріл з РСЗВ по Залізничному, а 253 артудари завдали по Річному, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Новоселівці, Чарівному, Добропіллю, Рибному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Верхній Терсі, Святопетрівці, Воздвижівці та Гіркому.

Крім того, надійшло 103 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури.

 

Теги: #запорізька #обстріли

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