25 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

25 червня відзначають День моряка, День митника України, Всесвітній день Beatles, Всесвітній день вітиліго, День Державності Республіки Словенія, День Державності Республіки Хорватія.

Православна церква вшановує пам'ять святої преподобної мучениці Февронії.

День 1581 Російська агресія - Day 1581 Russian aggression

День моряка

Відзначається щорічно відповідно до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти STCW / CONF. 2 / DC / 4.

Міжнародний день моряка або День мореплавця заснований у 2010 році в результаті підписання відповідної резолюції країнами – членами Міжнародної морської організації, яка є частиною ООН.

Майже все, що використовується у повсякденному житті, прямо чи опосередковано зв’язане з морськими перевезеннями. Згідно з даними ІМО, кораблі транспортують майже 90% вантажів від загального об’єму світової торгівлі.

День митника України

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 25.06.2020 р. № 251/2020.

День митника України –державне свято, що відзначається щороку 25 червня, подія встановлена з 2020 року. З 1991 до 2020 року в Україні у цей день відзначали День митної служби України.

Окрім цієї дати митники святкують ще одне, неофіційне свято – Міжнародний день митника, що припадає на 26 січня.

Всесвітній день Beatles

Всесвітній день Beatles, що відзначається щороку 25 червня, є святом, яке вшановує культовий британський гурт The Beatles, який мав величезний вплив на музику та світову попкультуру. Шанувальники з усіх куточків земної кулі збираються разом, щоб відсвяткувати їхню музику, що поза часом та без кордонів, надзвичайну творчість і надзвичайну спадщину.

Всесвітній день вітиліго

З 2011 року щорічно 25 червня у світі відзначається Всесвітній день вітиліго. Дата була обрана невипадково. У цей день помер Майкл Джексон – легендарна людина, найвідоміший співак сучасності та жертва цієї хвороби.

Вітиліго – поки що мало вивчена хвороба, яка не лікується. Більш помітна вона на темній шкірі, але згідно зі статистикою, зустрічається однаково часто у людей будь-якого віку та будь-якої етнічної групи. Поки що День вітиліго не визнаний на рівні ООН. Для зміни стану створена петиція, яка потребує для підтримки 1 мільйона підписів, а поки що зібрано лише половину.

Народилися в цей день:

140 років від дня народження Івана Петровича Крип'якевича (1886-1967), українського історика, археографа, журналіста, книго- та джерелознавця, організатора наукового життя, громадського та освітнього діяча, бібліографа, організатора бібліографічної праці у наукових установах України;

135 років від дня народження Любомира (Людомира) Огоновського (1891-1955), українського військового та громадського діяча, сотника УГА (США);

130 років від дня народження Марії Дем'янівни Деркач (1896-1972), української літературознавиці, бібліотекарки, архівістки, дослідниці архівної спадщини та творчості Лесі Українки, І. Франка й інших українських і зарубіжних письменників;

100 років від дня народження Івана Михайловича Чумака (1926-2004), українського скульптора.

Ще цього дня:

1848 - Під час "весни народів" у Галичині за рішенням Головної руської ради над Львівською ратушею був вивішений синьо-жовтий стяг;

1939 - У Львові відбулись останні збори Наукового товариства імені Шевченка. З приходом більшовиків у вересні НТШ припинило свою діяльність, а на початку наступного року Товариство і всі пов'язані з ним установи ліквідовано;

1991 - Словенія і Хорватія проголосили незалежність від Югославії;

1991 - Прийнятий Закон України "Про митну справу в Україні".

Церковне свято

Святої преподобної мучениці Февронії

Преподобномучениця Февронія постраждала за віру в Христа за царювання Діоклетіана. Вона виховувалася в монастирі в місті Сиваполі (Ассірійська область).

Настоятелькою обителі була ігуменя Вриєна, тітка святої Февронії. Ігуменя, піклуючись про спасіння святої Февронії, призначила їй більш суворий спосіб життя, ніж іншим черницям.

Слава про її благочестиве життя поширилася містом. Знатна молода вдова Ієрія, язичниця, стала відвідувати святу Февронію. Під впливом її повчань і молитов вона прийняла святе Хрещення і привела до Христової віри своїх батьків і родичів.

У той час Діоклетіан направив до Асирії для винищення християн загін воїнів і коли вони наблизилися до обителі, насельниці зникли. У монастирі залишилися тільки ігуменя Врієна, її помічниця Фомаіда і свята Февронія. Воїни обшукали обитель, але не знайшли нікого, крім двох стариць і святої Февронії.

Святу, зі зв'язаними руками й ланцюгом на шиї, привели до воєначальникові. Їй запропонували відмовитися від віри в Христа і принести жертву язичницьким богам, за це їй обіцяли почесті та нагороди.

Свята діва твердо і безстрашно відповіла, що не відречеться від віри в Христа і її піддали жорстоким мукам. Муки були такими нелюдськими, що народ став криком вимагати припинення катування безневинної дівчини, не виносили жахливого видовища і йшли з місця муки, проклинаючи Діоклетіана та його богів. Зрештою, святій мучениці Февронії відтяли голову.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Василь, Денис, Костянтин, Микола, Петро, Семен, Федір, Єфросинія.

З прикмет цього дня:

Безхмарний і ясний день — добре вродить пшениця; дощить або хмарно — буде вологим липень; цього дня сильний вітер — до осені з буревіями; ввечері дуже голосно квакають жаби — наступні дні чекайте на дощ; птахи літають низько —дощитиме; вранці на світанку густа роса — до теплої погоди найближчими днями.

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