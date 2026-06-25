Макрон заявив про зближення позицій Європи та США щодо України

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що проведе в Берліні зустріч із лідерами Німеччини, Великої Британії, Італії та Польщі для координації позицій щодо України, Близького Сходу та підготовки до саміту НАТО в Анкарі.

"З часу саміту G7 в Евіані ми переживаємо важливий момент: зближення європейських та американських інтересів щодо України та Близького Сходу", – написав він у соцмережі Х.

За його словами, щоб рухатися вперед та підтримувати цей імпульс, він зустрічається з німецькими, британськими, італійськими та польськими партнерами в Берліні.

"Наступний ключовий крок: початок липня. Саміт НАТО в Анкарі дозволить нам підтвердити сильнішу Європу в рамках НАТО", – підкреслив Макрон.

Джерело: https://x.com/EmmanuelMacron/status/2069865374582292807