Україна та Польща обговорили розвиток портів, ситуацію на кордоні та спільні інфраструктурні проєкти – Кулеба

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України-міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба під час зустрічі з міністром інфраструктури Польщі Даріушем Клімчаком у Гданську обговорив розвиток портової інфраструктури, роботу пунктів пропуску на українсько-польському кордоні, вантажні перевезення та спільні інфраструктурні проєкти.

"Ми готові до партнерства у концесійних проєктах, портова інфраструктура стала одним із ключових напрямів Інфраструктурної платформи URC-2026", – написав Кулеба в Телеграм в ніч на четвер.

За його словами, Україна сьогодні – гарант глобальної продовольчої безпеки. Попри постійні російські атаки, українські порти продовжують працювати та розвиватися. Від початку роботи морського коридору вже перевезено понад 205 мільйонів тонн вантажів, з яких більше 120 мільйонів тонн – зерно.

Кулеба додав, що окрему увагу приділили практичним питанням українсько-польської співпраці. Насамперед ситуації на кордоні, де час очікування автобусів подекуди сягає 8-12 годин.

"Важливий крок польської сторони щодо мінімізації впливу ремонтних робіт на пунктах пропуску. Наголосив на необхідності постійного контролю ситуації, особливо в літній період", – зазначив віцепрем'єр.

Сторони також обговорили функціонування системи SENT для вантажних перевезень територією Польщі. "Нам важливо, щоб технічні помилки не були причиною штрафів і працювати над пошуком справедливих рішень для бізнесу", – наголосив Кулеба.

Крім того, сторони порушили питання угоди про лібералізацію вантажних перевезень, розвитку залізничного сполучення, спільних інфраструктурних проєктів за підтримки ЄС та координації позицій щодо фінансування через механізм CEF.

Окремо сторони говорили про безпекові виклики. За словами Кулеби, Україна має унікальний досвід захисту критичної інфраструктури в умовах постійних атак, розвитку безпілотних технологій та забезпечення стійкості транспортної системи під час війни. Цей досвід уже сьогодні є важливим для всієї Європи, зазначив він.

"Попри будь-які політичні дискусії, наше завдання – зберігати прагматичний діалог, розвивати спільні проєкти та створювати нові можливості для людей і економік обох країн", – резюмував Кулеба.

Джерело: https://t.me/OleksiiKuleba/9021