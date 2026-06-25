Інтерфакс-Україна
Події
03:01 25.06.2026

Ворожі БпЛА продовжували атакувати обласний центр Сумщини, постраждав підліток

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Російські безпілотники продовжували атакувати обласний центр Сумської області, постраждав підліток, повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

"Атаки російських БпЛА по території обласного центру не припинилися і ввечері. Під час знищення одного з БпЛА постраждав 13-річний хлопчик. Йому надали необхідну медичну допомогу. Життю підлітка нічого не загрожує", – написав він у Телеграм.

За його словами, завдяки Силам ППО значну кількість безпілотників знищено на підльоті до громади.

Також внаслідок падіння уламків є пошкодження у житловому секторі та на території промислового об'єкта: вибиті вікна, пошкоджені кілька автівок. Усі наслідки уточнюються.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/2681

Теги: #сумська #постраждалий #бпла

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