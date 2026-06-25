Ворожі БпЛА продовжували атакувати обласний центр Сумщини, постраждав підліток

Російські безпілотники продовжували атакувати обласний центр Сумської області, постраждав підліток, повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

"Атаки російських БпЛА по території обласного центру не припинилися і ввечері. Під час знищення одного з БпЛА постраждав 13-річний хлопчик. Йому надали необхідну медичну допомогу. Життю підлітка нічого не загрожує", – написав він у Телеграм.

За його словами, завдяки Силам ППО значну кількість безпілотників знищено на підльоті до громади.

Також внаслідок падіння уламків є пошкодження у житловому секторі та на території промислового об'єкта: вибиті вікна, пошкоджені кілька автівок. Усі наслідки уточнюються.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/2681