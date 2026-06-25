На фронті відбулось 148 боїв за добу, найбільше на покровському, слов'янському та костянтинівському напрямках – Генштаб

Російські війська від початку доби 148 разів атакували позиції Сил оборони України, найактивнішим ворог був на покровському, слов'янському та костянтинівському напрямках, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 148 бойових зіткнень. Противник здійснив 42 авіаційні удари, скинув 153 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5778 дронів-камікадзе та здійснив 2185 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському та курському напрямках зафіксовано чотири боєзіткнення з противником, два з яких досі тривають. Ворог здійснив 48 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ.

Упродовж доби на південно-слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Ветеринарне, Стариця, Синельникове та у бік населених пунктів Лиман, Ізбицьке, Вільча, Колодязне. Три боєзіткнення досі тривають.

На куп'янському напрямку ворог один раз атакував позицію Сил оборони в напрямку Новоосинового.

Для просування на лиманському напрямку загарбники здійснили 13 атак у бік населених пунктів Шийківка, Дробишеве, Лиман, Озерне, Новоселівка, Діброва.

На слов'янському напрямку Сили оборони зупиняли 14 атак загарбників йти вперед поблизу Закітного, Різниківки, Калеників та в бік Рай-Олександрівки, Кривої Луки. Чотири боєзіткнення досі тривають.

Один ворожий штурм зафіксовано на краматорському напрямку, де ворог намагався витіснити українських захисників із займаних позицій поблизу Тихонівки.

На костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 14 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Іванопілля, Іллінівка та в напрямку Костянтинівки. Ще одне боєзіткнення триває.

Усього 22 атаки здійснив ворог на покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Сухецьке, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Дорожнє, Родинське, Удачне, Новопідгородне, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Сергіївка, Новопавлівка. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

"За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 40 окупантів та 11 – поранено; знищено два укриття особового складу, три одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога. Пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки та 39 укриттів противника. Знищено або подавлено 220 безпілотних літальних апаратів різних типів", – сказано в повідомленні.

На гуляйпільському напрямку відбулося 10 атак окупантів у бік населених пунктів Гірке, Добропілля, Воздвижівка, Гуляйпільське та Чарівне. Два боєзіткнення досі тривають.

На оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції захисників в районі Щербаків.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid021utA5D9mrnGdqUSXfq52AH1J5tFMUdvhcH6GWjLKnEYtfVM2iAx5GDK1CrLczKeQl