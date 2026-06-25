Трамп: у Зеленського все досить добре, принаймні він тримається

Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив позиції України у війні проти Росії та вважає, що українська сторона демонструє стійкість.

Під час спілкування з журналістами в Білому домі Дональда Трампа запитали, чи вважає він, що президент України Володимир Зеленський зараз перемагає у війні.

"У нього все досить добре. Як би ви на це не дивилися, у нього все досить добре. Принаймні, він тримається", – відповів президент США.

Водночас Трамп додав, що війна залишається надзвичайно кривавою, а втрати несуть обидві сторони.

Джерело: https://t.me/ClashReport/86853