Інтерфакс-Україна
Події
23:19 24.06.2026

Військова омбудсман запропонувала розділити "Скелю" на окремі штурмові підрозділи в кожному корпусі

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Військова омбудсман Ольга Решетилова виступила з пропозицією щодо реорганізації 425-го окремого штурмового полку "Скеля", розмір якого, за її словами, фактично відповідає дивізії, тоді як управляється він штатом полку.

"Управляти такою кількістю особового складу штатом полку просто нереально, навіть при бажанні проконтролювати все неможливо. Тут однозначно потрібні управлінські рішення", – наголосила вона.

За словами Решетилової, минулого тижня вона обговорювала це питання з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, який вважає, що ситуація може змінитися, якщо у штурмових підрозділів з'явиться власний командувач.

Однак сама Решетилова дотримується іншої позиції: "Я незмінно вважаю, що створення окремого виду військ призведе до масштабування негативних практик і порушень прав людини. З моєї точки зору оптимальним було б створення окремих штурмових підрозділів у кожному корпусі. Це б дозволило командиру корпусу здійснювати контроль і формувати культуру поведінки, дисципліну в підрозділі", – каже вона.

Окремою проблемою Решетилова назвала мобілізацію людей із залежностями. За її даними, у "Скелі" виявили близько двох тисяч військовослужбовців, які перебувають на замісній підтримувальній терапії (ЗПТ) або мають наркозалежність.

"Згідно з 402 наказом вони є непридатними до служби, у виключних випадках – обмежено придатні, але точно не мають перебувати у штурмових підрозділах", – зазначила вона, додавши, що після виявлення цього факту було скликано термінову міжвідомчу нараду.

Решетилова повідомила, що наразі триває робота над визначенням, з якими видами залежностей люди можуть служити, та над наданням ВЛК доступу до відповідних медичних даних. Водночас, за її словами, мобілізація людей із залежностями триває і стає проблемою не лише "Скелі", а й інших підрозділів.

Омбудсман підсумувала, що рішення щодо штурмових підрозділів має бути добре зваженим і продуманим.

Як повідомлялося, моніторингова група Офіс Омбудсмана України вирушає на місце для проведення перевірки щодо можливого катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля", повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало досудове розслідування щодо оприлюднених у ЗМІ фактах стосовно можливих протиправних дій у відношенні військовослужбовців 425-го окремого штурмового полку "Скеля".

Напередодні видання "Бабель" опублікувало розслідування про 425-й окремий штурмовий полк "Скеля" ЗСУ. В статті йдеться про небойові втрати полку, зокрема, мобілізованих. Зі слів свідків подається інформація щодо ймовірного застосування насильства та тортур на полігонах та навчальних центрах. Також зазначено, що, ймовірно, мало місце ненадання вчасної медичної допомоги бійцям.

Джерело: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=27774056965533095&id=100000664945046&mibextid=wwXIfr&rdid=LOFsqTYKLIbEeOtP#

Теги: #решетилова #скеля #розділення

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