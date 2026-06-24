Україна налічує майже 90 тис. домашніх СЕС – НКРЕКП

Київ. 24 червня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – В Україні налічується майже 90 тис. сонячних електростанцій приватних домогосподарств, які працюють за "зеленим" тарифом, повідомила Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

"Станом на 25 травня постачальники універсальних послуг уклали 86 691 договір із власниками домашніх сонячних електростанцій. Це означає, що понад 86 тисяч українських родин стали учасниками енергоринку – не лише споживають електроенергію, а й виробляють її", – йдеться на сайті енергорегулятора.

За підрахунками НКРЕКП, за перші п'ять місяців 2026 року приватні домогосподарства України виробили 544,8 млн кВт*год електроенергії з відновлюваних джерел, яку відпустили до енергосистеми за механізмом "зеленого" тарифу.

"У січні-травні 2026 року за електроенергію, вироблену приватними домогосподарствами, було нараховано понад 3,28 млрд грн", – зазначила НКРЕКП.

Найбільше домашніх сонячних електростанцій працює у Київській, Дніпропетровській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Львівській, Одеській, Кіровоградській та Хмельницькій областях.

Як вважає енергорегулятор, в умовах воєнного стану домашня генерація набуває особливого значення, оскільки допомагає підвищувати гнучкість енергосистеми, підтримувати надійність електропостачання та зміцнювати енергетичну стійкість громад.

"НКРЕКП забезпечує регуляторні умови для функціонування механізму "зеленого" тарифу та роботи домашньої генерації. Завдяки встановленим правилам власники сонячних електростанцій можуть підключати свої установки до енергосистеми та продавати надлишок виробленої електроенергії", – акцентувала комісія.

Регулятор нагадав, що європейська модель енергетики передбачає активну роль споживача (prosumer) – учасника ринку, який одночасно споживає та виробляє електроенергію. Як він зауважив, Україна поступово впроваджує такі підходи, формуючи більш децентралізовану та стійку енергосистему.

НКРЕКП не вказала загальну потужність домашніх СЕС з міркувань безпеки, але, як припускають учасники ринку, це може бути до 2 ГВт. До війни називалась кількість домСЕС 40-45 тис., потужність яких могла складати до 1 ГВт.

За експертними оцінками, розміщеними у відкритих джерелах, Україна за півроку споживає приблизно 60-65 млрд кВт*год. Якщо враховувати ці дані, то вироблена домСЕС е/е у січні-травні складає трохи більше 1% споживання. Слід зазначити, що мережеві СЕС без накопичувачів не працюють при відключеннях е/е, що суттєво впливає на їхню ефективність. Водночас закумульована в накопичувач е/е не враховується мережею.

Джерело: https://www.nerc.gov.ua/news/ponad-544-mln-kvthod-zelenoi-elektroenerhii-vyrobyly-ukrainski-domohospodarstva-z-pochatku-roku