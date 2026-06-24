Інтерфакс-Україна
Події
22:05 24.06.2026

Зеленський заявив про ураження арсеналів, військових заводів і газових об'єктів у глибині РФ

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Зеленський заявив про ураження арсеналів, військових заводів і газових об'єктів у глибині РФ

Українські далекобійні удари уразили арсенали боєприпасів, військові виробництва, об'єкти газової інфраструктури та центри зв'язку на території Росії, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Наш план тиску болісно сприймається російським керівництвом. Ми досягаємо арсеналів: поблизу Петербурга знищено значну кількість боєприпасів Балтійського флоту, були подібні ураження і на інших напрямках. Ми досягаємо військових виробництв – як виробництво критичних компонентів для ракет у Воронежі", – заявив Зеленський.

За його словами, це саме ті ракети, якими росіяни б'ють по українських містах і селах, по українській енергетиці.

"Або ще одна уражена ціль – завод у Чебоксарах, по якому відпрацювали ракети "Фламінго". Ми досягаємо все більше російську воєнну логістику", – наголосив він.

Також, зазначив президент, підтверджені ураження газових об'єктів в Оренбурзькому регіоні. "Це понад 1200 кілометрів від фронту. Також багато й нафтових об'єктів по всій території Росії. Уражені й центри зв'язку російської армії, які стратегічно важливі для них і застосовуються в ударах проти України та в російських погрозах світу", – підкреслив Зеленський.

 

Теги: #зеленський #рф #ураження

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