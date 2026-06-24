Зеленський: Операція щодо Криму чітко прорахована, Україна розраховує на підтримку партнерів

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили не дозволяють Росії використовувати тимчасово окуповані території як інструмент для затягування війни та закріплення окупації.

"На півдні нашої країни, в Криму, на Донеччині та Луганщині ми не дозволяємо Росії використовувати наші землі як інструмент затягування війни і на перетворення окупації на безкінечну", – сказав Зеленський.

Президент окремо наголосив на важливості операції щодо тимчасово окупованого Криму.

"Наша операція, зокрема щодо Криму, чітко прорахована", – зазначив глава держави, додавши, що перебіг подій підтверджує правильність обраного підходу.

За словами Зеленського, під час консультацій із партнерами в межах G7 Україна обговорила додаткові рішення, реалізація яких залежить від міжнародної підтримки.

"Якщо саме те, про що ми говорили з партнерами в рамках G7, у України з'явиться, і це залежить від рішення партнерів, ми оперативно забезпечимо умови, коли Росія буде змушена обрати мир", – заявив президент.

Він додав, що Україна розраховує на позитивну відповідь союзників і наголосив, що партнери добре розуміють, про які саме потреби української сторони йдеться.