Зеленський: Операція щодо Криму чітко прорахована, Україна розраховує на підтримку партнерів
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили не дозволяють Росії використовувати тимчасово окуповані території як інструмент для затягування війни та закріплення окупації.
"На півдні нашої країни, в Криму, на Донеччині та Луганщині ми не дозволяємо Росії використовувати наші землі як інструмент затягування війни і на перетворення окупації на безкінечну", – сказав Зеленський.
Президент окремо наголосив на важливості операції щодо тимчасово окупованого Криму.
"Наша операція, зокрема щодо Криму, чітко прорахована", – зазначив глава держави, додавши, що перебіг подій підтверджує правильність обраного підходу.
За словами Зеленського, під час консультацій із партнерами в межах G7 Україна обговорила додаткові рішення, реалізація яких залежить від міжнародної підтримки.
"Якщо саме те, про що ми говорили з партнерами в рамках G7, у України з'явиться, і це залежить від рішення партнерів, ми оперативно забезпечимо умови, коли Росія буде змушена обрати мир", – заявив президент.
Він додав, що Україна розраховує на позитивну відповідь союзників і наголосив, що партнери добре розуміють, про які саме потреби української сторони йдеться.