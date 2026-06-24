Інтерфакс-Україна
Події
21:37 24.06.2026

Зеленський: Україна завдаватиме ударів по об'єктах, які Росія використовує для масштабування війни

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Зеленський: Україна завдаватиме ударів по об'єктах, які Росія використовує для масштабування війни
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив розвідці та Силам оборони завдавати превентивних ударів по об'єктах, які Росія використовує для підтримки воєнних дій проти України.

"Наказав нашій розвідці й армії працювати на випередження по тих об'єктах, які росіяни використовують для масштабування війни", – заявив Зеленський у вечірньому зверненні.

За словами президента, російське керівництво концентрує системи протиповітряної оборони навколо Москви, Валдая та Керченського мосту, послаблюючи захист інших регіонів країни. Зокрема, до Московського регіону, за його словами, перекинуто сотні пускових установок комплексів С-400, С-500 та "Панцир".

Також Зеленський повідомив, що на Валдай перекинули майже 90 пускових установок ППО з інших регіонів Росії та формують окрему дивізію протиповітряної оборони для захисту керівництва держави.

Крім того, президент, посилаючись на дані розвідки, заявив про дефіцит пального більш ніж у 60 регіонах РФ та зростання цін на бензин і дизельне паливо.

За його словами, російські спецслужби нібито розглядають можливість перенесення або скасування запланованого на вересень голосування щодо обрання депутатів від партії "Едіная Росія" до Державної думи через внутрішні труднощі та невизначеність щодо розвитку ситуації в країні.

Зеленський наголосив, що проблеми всередині Росії є наслідком небажання російського керівництва припинити війну та перейти до реальних мирних переговорів.

 

Теги: #удари #зеленський #рф

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