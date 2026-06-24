Інтерфакс-Україна
Події
21:23 24.06.2026

Офіс омбудсмена перевірить інформацію про можливі катування військових у полку "Скеля"

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Офіс омбудсмена перевірить інформацію про можливі катування військових у полку "Скеля"
Фото: https://www.facebook.com/dmytro.lubinets

Моніторингова група Офіс Омбудсмана України вирушає на місце для проведення перевірки щодо можливого катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля", повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Перевіряю можливі катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля"! Вже завтра моніторингова група Офіс Омбудсмана України вирушає на місце для проведення перевірки. Я отримав запевнення щодо повного сприяння її роботі, як незалежної моніторингової групи", – написав він у Телеграм.

Лубінець зазначив, що отримав інформацію про можливі серйозні порушення прав військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля". Зокрема, йдеться про повідомлення щодо ймовірного застосування тортур, облаштування місць несвободи й доведення до самогубств чинних військових.

"Я не залишаю це без уваги. Моя позиція чітка: будь-які порушення прав людини, особливо в умовах воєнного стану, є неприпустимими та потребують негайної реакції", – наголосив омбудсман.

Лубінець зазначив, що звернувся до Державного бюро розслідувань та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони з вимогою провести повне, об'єктивне та неупереджене розслідування.

Окремо він провів робочу нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

"Дякую за оперативну реакцію – Військова служба правопорядку вже працює над з'ясуванням обставин. Жоден факт можливого порушення прав людини не повинен залишатися без належної правової оцінки!", – резюмував омбудсман.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало досудове розслідування щодо оприлюднених у ЗМІ фактах стосовно можливих протиправних дій у відношенні військовослужбовців 425-го окремого штурмового полку "Скеля".

Напередодні видання "Бабель" опублікувало розслідування про 425-й окремий штурмовий полк "Скеля" ЗСУ. В статті йдеться про небойові втрати полку, зокрема, мобілізованих. Зі слів свідків подається інформація щодо ймовірного застосування насильства та тортур на полігонах та навчальних центрах. Також зазначено, що, ймовірно, мало місце ненадання вчасної медичної допомоги бійцям.

 

Теги: #полк #перевірка #омбудсмен

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