Госпсуд Дніпропетровщини переповнений позовами працівників КЗРК по з/п, компенсаціях за шкоду і мобінгу

Господарський суд Дніпропетровської області переповнений позовами працівників АТ "Криворізький залізорудний комбінат" (КЗРК) з вимогами виплати заробітної плати, компенсувати моральну шкоду, в тому числі через отримані захворювання, і навіть мобінгу (цькуванню на робочому місці).

Згідно з даними Єдиного державного реєстру судових рішень (https://www.reyestr.court.gov.ua), який відстежило агентство "Інтерфакс-Україна", наразі працівники КЗРК в масовому порядку подають позови на компанію. Переважна кількість заяв стосується затримки з виплатою зарплати після звільнення з підприємства.

Госпсуд Дніпропетровської області близько до 100% ухвалює рішення про прийняття заяв фізичних осіб-працівників комбінату з означених питань до розгляду та відкриває провадження у справах. При цьому суд зобов'язує КЗРК протягом 10 днів з дня вручення ухвали суду надати інформацію про розмір з/п, копії графіків виходів на роботу працівників та інші відомості.

Активність подання позовів розпочалася після затримок з виплатою з/п внаслідок погіршення фінансового стану після падіння попиту залізорудної продукції на внутрішньому ринку через втрату металургійних підприємств у Маріуполі, а також через проблеми з реалізацією на зовнішніх ринках. Після відкриття у червні 2025 року провадження у справі про банкрутство КЗРК через заборгованість у оплаті е/е подання заяв прискорилось.

Наразі суд після ухвал про стягнення коштів по зарплаті та іншим соціальним вимогам, масово перейшов до видачі наказів про стягнення коштів. Середня сума позовів – 200-300 тис. грн, за смерть на виробництві – 500 тис. грн, плюс судовий збір та правничу допомогу юристів. Є позов через смерть на виробництві у сумі 10 млн грн.

Особливо складною визнана справа за позовом фізособи до КЗРК (третя особа – первинна організація профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України КЗРК) з приводу мобінгу на робочому місці. (Форма психологічного чи економічного насильства, що проявляється у систематичному цькуванні, наклепах або ізоляції, в Україні це явище офіційно заборонене законом, а кривдникам загрожує адміністративна відповідальність.)

Так, у травні 2025 року фізособа звернувся до суду з позовом до голови правління КЗРК (на той час – Сергій Новак), в якому просив встановити факт вчинення щодо нього мобінгу. Покровський райсуд Кривого Рогу ухвалою від 23 травня 2025 року визнав справу (№212/5580/25) незнаної складності. Рішенням від 22 грудня 2025 року, яке залишив без змін Дніпровський апеляційний суд постановою від 28 квітня 2026 року, райсуд у задоволенні позовних вимог відмовив.

29 травня 2026 року до Верховного суду було подано касаційну скаргу на рішення Покровського райсуду Кривого Рогу від 22 грудня 2025 року та постанову Дніпровського апеляційного суду від 28 квітня 2026 року у вказаній справі. Вивчивши касаційну скаргу та додані до неї матеріали, Верховний суд у складі постійної колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду дійшов висновку про відмову у відкритті касаційного провадження і виніс відповідну ухвалу 1 червня 2026 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Як повідомлялось, ТОВ "Твій енергопостачальник" (Київ) 23 травня 2025 року звернулося до Госпсуду Дніпропетровської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство КЗРК через заборгованість у оплаті за використану е/е. Рішенням від 9 червня минулого року відкрито провадження про банкрутство.

КЗРК спеціалізується на підземному видобутку залізної руди. У його складі – чотири шахти: "Покровська" (колишня "Жовтнева"), шахта "Криворізька" ("Батьківщина"), "Козацька" (раніше – "Гвардійська") і "Тернівська" (раніше – рудоуправління ім.Орджонікідзе, потім ім.Леніна).

Основним акціонером КЗРК є компанія Starmill Limited (Кіпр), якій належить 99,8812% його акцій. Оперативний контроль на комбінаті до введення процедури банкротства здійснювала група "Приват".

У травні 2023 року Україна запровадила санкції проти десятків пов'язаних із російськими фізособами іноземних компаній, які володіють великими активами в Україні, зокрема КЗРК. Частину цих активів вже було заарештовано, однак санкції відкривали шлях до їх конфіскації. Відповідний указ президента №279 від 12 травня опубліковано на сайті глави держави. Зокрема, до переліку юросіб увійшла компанія Starmill Limited, якій належить 99,89% КЗРК під оперативним контролем групи "Приват".

Джерела: https://reyestr.court.gov.ua/Review/137297951

https://reyestr.court.gov.ua/Review/137414832

https://reyestr.court.gov.ua/Review/137027897