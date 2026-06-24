Трьох чоловіків поранено через атаку окупантів по Центральному ринку у Херсоні – МВА

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Три чоловіки зазнали поранень через удар російського безпілотника по Центральному ринку в обласному центрі, повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"Черговий російський удар по Центральному району Херсона. Сьогодні окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури, застосувавши ударний БпЛА типу "Гербера"… Станом на зараз відомо про трьох постраждалих працівників підприємства. Чоловіки віком 30, 46 та 48 років перебували на робочих місцях під час ворожої атаки", – написав у Телеграмі.

За його інформацією, усі потерпілі госпіталізовані у стані середньої тяжкості та отримують необхідну медичну допомогу.

Також внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхові будинки та автомобілі, що знаходилися поруч.