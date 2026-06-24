Інтерфакс-Україна
Події
20:44 24.06.2026

Трьох чоловіків поранено через атаку окупантів по Центральному ринку у Херсоні – МВА

1 хв читати
Трьох чоловіків поранено через атаку окупантів по Центральному ринку у Херсоні – МВА
Фото: https://t.me/yaroslavshanko

Три чоловіки зазнали поранень через удар російського безпілотника по Центральному ринку в обласному центрі, повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"Черговий російський удар по Центральному району Херсона. Сьогодні окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури, застосувавши ударний БпЛА типу "Гербера"… Станом на зараз відомо про трьох постраждалих працівників підприємства. Чоловіки віком 30, 46 та 48 років перебували на робочих місцях під час ворожої атаки", – написав у Телеграмі.

За його інформацією, усі потерпілі госпіталізовані у стані середньої тяжкості та отримують необхідну медичну допомогу.

Також внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхові будинки та автомобілі, що знаходилися поруч.

 

Теги: #херсонська_область #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:17 24.06.2026
Ще один поранений демінер гуманітарної організації NPA помер у лікарні – ОВА

Ще один поранений демінер гуманітарної організації NPA помер у лікарні – ОВА

08:57 24.06.2026
Одна людина загинула, ще 8 постраждали у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

Одна людина загинула, ще 8 постраждали у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

08:15 24.06.2026
Двоє людей постраждали на Дніпропетровщині внаслідок атак РФ, є пошкодження в трьох районах

Двоє людей постраждали на Дніпропетровщині внаслідок атак РФ, є пошкодження в трьох районах

20:11 23.06.2026
Російські окупанти обірвали життя ще одного жителя Херсона – ОВА

Російські окупанти обірвали життя ще одного жителя Херсона – ОВА

12:46 23.06.2026
Кількість поранених через російський удар по Кривому Рогу зросла до 19, п'ятеро з них у важкому стані – Рада оборони міста

Кількість поранених через російський удар по Кривому Рогу зросла до 19, п'ятеро з них у важкому стані – Рада оборони міста

12:18 23.06.2026
До трьох людей зросла кількість загиблих через російський удар по Кривому Рогу – Рада оборони міста

До трьох людей зросла кількість загиблих через російський удар по Кривому Рогу – Рада оборони міста

11:38 23.06.2026
Ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу – ОВА

Ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу – ОВА

08:54 23.06.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, 12 людей постраждали

Ворог обстріляв Херсонщину, 12 людей постраждали

19:59 21.06.2026
Дрон поцілив у багатоповерхівку в Харкові, даних щодо постраждалих немає

Дрон поцілив у багатоповерхівку в Харкові, даних щодо постраждалих немає

07:45 21.06.2026
Російський дрон поцілив у багатоповерхівку в Харкові, даних щодо постраждалих немає

Російський дрон поцілив у багатоповерхівку в Харкові, даних щодо постраждалих немає

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Україна завдаватиме ударів по об'єктах, які Росія використовує для масштабування війни

Ще один поранений демінер гуманітарної організації NPA помер у лікарні – ОВА

Ретранслятори-навідники на території Білорусі припинили свою роботу 22 червня – Зеленський

Внаслідок російських ударів дві людини загинули, ще три постраждали на Дніпропетровщині – ОВА

Рада оборони оголосила обов'язкову евакуацію з 12 прикордонних населених пунктів Чернігівщини – ОВА

ОСТАННЄ

Зеленський: Україна завдаватиме ударів по об'єктах, які Росія використовує для масштабування війни

Офіс омбудсмена перевірить інформацію про можливі катування військових у полку "Скеля"

Госпсуд Дніпропетровщини переповнений позовами працівників КЗРК по з/п, компенсаціях за шкоду і мобінгу

Уряд розподілив 6,6 млрд на підвищення зарплат освітянам і соцпрацівникам – Свириденко

Рубіо впевнений, що ніхто у світі не підтримає запровадження плати за прохід через Ормузьку протоку

Уряд за ініціативи НКРЕКП спрямував на безпеку й оборону 220 млн грн

За день 15 людей, серед них – троє дітей, поранено через російські обстріли на Сумщині – ОВА

США зняли санкції з двох російських морських вантажних суден

У Великій Британії та Іспанії на тлі спеки було встановлено температурні рекорди

Дві дівчинки-підлітка травмувалися внаслідок зіткнення електросамоката у Харківській області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА