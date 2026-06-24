Уряд розподілив 6,6 млрд на підвищення зарплат освітянам і соцпрацівникам – Свириденко

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Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет міністрів України розподілив 6,6 млрд грн між регіонами для виплати підвищених зарплат освітянам і соціальним працівникам.

"Кошти розподілено між 24 обласними бюджетами. Кожна область отримала суму, розраховану індивідуально – залежно від потреб на підвищення зарплат і можливостей місцевих бюджетів самостійно покривати ці витрати", – написала Свириденко в Телеграм у середу.

За словами очільниці уряду, чим менше власних доходів має певний регіон, тим більшу частку витрат компенсує держава.

"Для бюджетів територіальних громад та областей, де тривають або можливі бойові дії, держава покриває 80% необхідних видатків на підвищення заробітних плат. Для місцевих бюджетів, які демонструють недостатню спроможність, цей показник становить від 50% до 80%", – розповіла Свириденко.

Як повідомлялося, з 1 січня 2026 року вчителі всіх спеціальностей, вихователі, асистенти вихователів, педагоги-організатори, практичні психологи, педагоги позашкільної освіти та інші педагогічні працівники закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної освіти отримали підвищення заробітної плати на 30%. 21 січня в Міносвіти заявили, що нова модель оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників має запрацювати з 1 вересня 2026 року.