Інтерфакс-Україна
Події
20:17 24.06.2026

Ще один поранений демінер гуманітарної організації NPA помер у лікарні – ОВА

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Ще один поранений демінер гуманітарної організації NPA помер у лікарні – ОВА

Демінер гуманітарної організації Norwegian People's Aid, який зазнав поранень через російський обстріл, помер у лікарні, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

" У лікарні помер фахівець з розмінування гуманітарної організації NPA, який постраждав через російський обстріл Високопільської громади. Медики відчайдушно боролися за життя 25-річного хлопця, однак поранення виявилися занадто важкими", – написав у Телеграмі.

Прокудін висловив співчуття рідним та близьким загиблого.

За його інформацією, загалом внаслідок цієї атаки смертельні травми отримали двоє працівників Norwegian People's Aid. Ще четверо фахівців – поранені.

Раніше повідомлялось, працівник міжнародної гуманітарної організації Norwegian People's Aid (NPA) загинув через обстріл російських військ на Херсонщині, попередньо відомо про ще трьох поранених представників цієї організації.

 

Теги: #херсонська_область #наслідки #обстріли

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