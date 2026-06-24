Рубіо впевнений, що ніхто у світі не підтримає запровадження плати за прохід через Ормузьку протоку

Державний секретар США Марко Рубіо висловив у середу думку, що жодна країна у світі не підтримає плату за прохід через Ормузьку протоку, а тому прохід через водний коридор залишиться безкоштовним.

"Я думаю, всі будуть проти цього. Я думаю, весь світ буде проти будь-якого механізму, який передбачає стягнення плати за використання міжнародного водного коридору. Це просто, і наш президент уже сказав, що цього не станеться", – заявив він журналістам у Кувейті, відповідаючи на запитання про те, чи підтримає Рада співробітництва арабських держав Перської затоки таку ініціативу.

Говорячи про переговори з Іраном, держсекретар наголосив, що Тегеран має дотримуватися зобов'язань, які взяв на себе. Він нагадав, що в разі порушення цих зобов'язань у президента США Дональда Трампа є різні варіанти, "серед яких – санкції та інші заходи".

Також Рубіо заявив, що інспекторів МАГАТЕ пустять до Ірану, щойно це стане можливим.

Він зазначив, що технічна група продовжить переговори з іранською стороною 29 або 30 червня.