Інтерфакс-Україна
Події
20:09 24.06.2026

Уряд за ініціативи НКРЕКП спрямував на безпеку й оборону 220 млн грн

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Кабінет міністрів України за ініціативи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунпослуг (НКРЕКП), ухвалив спрямувати 220 млн грн на потреби сектору безпеки і оборони країни.

"Кошти виділено за рахунок економії, досягнутої внаслідок ефективного та раціонального використання коштів спеціального фонду державного бюджету, сформованого за рахунок внесків на регулювання, які сплачують ліцензіати НКРЕКП", – повідомив регулятор у середу.

Відповідно до рішення уряду фінансування розподілено таким чином: 100 млн грн – Національній гвардії України, 70 млн грн – Міністерству оборони України та 50 млн грн – Головному управлінню розвідки Міноборони.

НКРЕКП визначила ставку внеску на регулювання на третій квартал 2026 року в розмірі 0,030% за загального чистого доходу платників внеску на регулювання на третій квартал цього року 768, 465 млрд грн та ¼ кошторису регулятора на 2026 рік 267 млн грн.

 

Теги: #безпека #кошти #оборона

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