Інтерфакс-Україна
Події
20:04 24.06.2026

За день 15 людей, серед них – троє дітей, поранено через російські обстріли на Сумщині – ОВА

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За день 15 людей, серед них – троє дітей, поранено через російські обстріли на Сумщині – ОВА

Вдень за медичною допомогу звернулися 15 мирних жителів, серед них – троє дітей, які постраждали через атаки окупантів по населеним пунктам області, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"За сьогодні до медиків по допомогу звернулися 15 цивільних, які постраждали внаслідок ворожих атак на Сумщині. Це люди, які отримали поранення або мають гостру реакцію на стрес після низки ударів російських дронів по цивільній інфраструктурі області. Серед постраждалих – троє дітей: 11-річний хлопчик у Конотопі, 6-річний хлопчик у Сумах та 15-річний підліток у Путивлі", – написав він у Телеграм.

За інформацією Григорова, у лікарнях перебувають четверо поранених, троє з них – у важкому стані. Усім надається необхідна допомога.

За його словами, під ударами були дві автозаправні станції у Сумській громаді, будівля кінотеатру у Конотопі, а також цивільна інфраструктура у Путивлі.

 

Теги: #сумська_область #наслідки #обстріли

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