Інтерфакс-Україна
Події
19:38 24.06.2026

У Великій Британії та Іспанії на тлі спеки було встановлено температурні рекорди

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У Великій Британії та Іспанії на тлі спеки було встановлено температурні рекорди

У Великій Британії зафіксували найспекотніший день червня за всю історію метеоспостережень, повідомляє у середу BBC.

Так, згідно з даними телерадіокорпорації, температура повітря в графстві Суррей піднялася до 35,7 градуса за Цельсієм. Цей показник побив попередній національний рекорд у 35,6 градуса за Цельсієм, встановлений у 1976 році.

Метеорологічні служби Іспанії, у свою чергу, повідомили, що зафіксували найвищу середню температуру в країні в червні з 1950 року. Середній показник по країні напередодні становив 28,17 градуса за Цельсієм, тоді як днем раніше, у понеділок, – 28,08 градуса за Цельсієм. Попереднім рекордом для червня вважалися 28,01 градуса за Цельсієм, зафіксовані 30 червня 2025 року.

Водночас локально температура повітря в Іспанії у вівторок досягала 40 градусів. Зокрема, стовпчик термометра піднявся до 43,7 градуса за Цельсієм у Кантабрії на півночі країни.

Раніше повідомлялося, що на значну частину Західної Європи обрушилася надзвичайно спекотна погода.

Голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреїсус заявив, що аномальна спека в європейських країнах ставить під загрозу життя і здоров'я людей, і влада повинна вживати заходів для обмеження зміни клімату.

"Хвиля спеки в Європі призводить до закриття шкіл і ставить під загрозу здоров'я людей. Статистика очевидна: температура по всій Європі зростає майже вдвічі швидше, ніж у середньому по світі, що збільшує ймовірність та інтенсивність екстремальної спеки в майбутньому", – наводить його слова The Guardian.

Гебреїсус висловив думку, що влада європейських країн має зробити пріоритетом інвестиції в кліматично стійкі системи охорони здоров'я та активізувати дії щодо боротьби з кліматичною кризою.

Теги: #рекорд #світ #спека

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