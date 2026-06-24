Дві дівчинки-підлітка травмувалися внаслідок зіткнення електросамоката у Харківській області

У Харківському області дві дівчинки (12 і 13 років) травмувалися, коли їхали на одному електросамокаті по проїжджій частині і зіткнулися з вантажним автомобілем Ford, який рухався їм назустріч.

"За попередніми даними, водій вантажівки виїжджав із-за повороту дороги. Помітивши дітей на електросамокаті на смузі зустрічного руху, чоловік застосував екстрене гальмування та намагався запобігти зіткненню. Однак дорожньо-транспортної пригоди уникнути не вдалося. За фактом ДТП триває перевірка", – повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Обидві дівчинки шпиталізовані.

Працівники ювенальної превенції склали адмінпротокол за ст. 184 (невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КоУАП на матір дівчини, яка керувала електросамокатом і провели профілактичні бесіди з родинами обидвох дівчат щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.