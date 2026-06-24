Інтерфакс-Україна
Події
19:37 24.06.2026

Дві дівчинки-підлітка травмувалися внаслідок зіткнення електросамоката у Харківській області

1 хв читати
Дві дівчинки-підлітка травмувалися внаслідок зіткнення електросамоката у Харківській області

У Харківському області дві дівчинки (12 і 13 років) травмувалися, коли їхали на одному електросамокаті по проїжджій частині і зіткнулися з вантажним автомобілем Ford, який рухався їм назустріч.

"За попередніми даними, водій вантажівки виїжджав із-за повороту дороги. Помітивши дітей на електросамокаті на смузі зустрічного руху, чоловік застосував екстрене гальмування та намагався запобігти зіткненню. Однак дорожньо-транспортної пригоди уникнути не вдалося. За фактом ДТП триває перевірка", – повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Обидві дівчинки шпиталізовані.

Працівники ювенальної превенції склали адмінпротокол за ст. 184 (невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КоУАП на матір дівчини, яка керувала електросамокатом і провели профілактичні бесіди з родинами обидвох дівчат щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

 

Теги: #діти #харківська_область #постраждалі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:57 24.06.2026
Одна людина загинула, ще 8 постраждали у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

Одна людина загинула, ще 8 постраждали у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

08:32 24.06.2026
Одна людина загинула, ще 12 поранені внаслідок атак РФ на Запорізьку область за добу – ОВА

Одна людина загинула, ще 12 поранені внаслідок атак РФ на Запорізьку область за добу – ОВА

08:15 24.06.2026
Двоє людей постраждали на Дніпропетровщині внаслідок атак РФ, є пошкодження в трьох районах

Двоє людей постраждали на Дніпропетровщині внаслідок атак РФ, є пошкодження в трьох районах

08:51 23.06.2026
Одна людина загинула, ще вісім постраждали на Харківщині внаслідок обстрілів протягом доби

Одна людина загинула, ще вісім постраждали на Харківщині внаслідок обстрілів протягом доби

08:43 22.06.2026
Одна людина загинула, ще 7 постраждали у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

Одна людина загинула, ще 7 постраждали у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

03:49 22.06.2026
У Запоріжжі внаслідок удару по приватному будинку постраждали двоє людей – ОВА

У Запоріжжі внаслідок удару по приватному будинку постраждали двоє людей – ОВА

19:53 21.06.2026
На Дніпропетровщині внаслідок російських атак поранено п'ятеро людей, серед них дворічна дитина – ОВА

На Дніпропетровщині внаслідок російських атак поранено п'ятеро людей, серед них дворічна дитина – ОВА

05:16 21.06.2026
Армія РФ з ночі атакувала громади Сумської області, постраждали 10 людей

Армія РФ з ночі атакувала громади Сумської області, постраждали 10 людей

16:54 20.06.2026
У Броварах в ДТП загинуло двоє дітей, ще десять людей травмовані

У Броварах в ДТП загинуло двоє дітей, ще десять людей травмовані

09:06 20.06.2026
Двоє загиблих, ще 13 постраждалих у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

Двоє загиблих, ще 13 постраждалих у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

ВАЖЛИВЕ

Ретранслятори-навідники на території Білорусі припинили свою роботу 22 червня – Зеленський

Внаслідок російських ударів дві людини загинули, ще три постраждали на Дніпропетровщині – ОВА

Рада оборони оголосила обов'язкову евакуацію з 12 прикордонних населених пунктів Чернігівщини – ОВА

Окупанти завдали удару по прибережній зоні в Запоріжжі, поранені 3 дітей – обладміністрація

Зеленський про дані розвідки: йде переміщення ППО з російських регіонів у Москву та до Керченського мосту

ОСТАННЄ

Федоров: Данія передасть Україні 15 тис. далекобійних артилерійських пострілів

Ретранслятори-навідники на території Білорусі припинили свою роботу 22 червня – Зеленський

КСУ ухвалив рішення у справі щодо конституційних меж зворотної дії закону в часі

Окупанти захопили 1 кв. км під Костянтинівкою, саме місто наполовину в "сірій зоні" – DeepState

Внаслідок російських ударів дві людини загинули, ще три постраждали на Дніпропетровщині – ОВА

Сенат КСУ вирішив, що безальтернативне тримання під вартою військовослужбовців є несумісним з Конституцією

Мер Львова повідомив про укладання шести важливих угод на полях URC 2026 ще до початку конференції

Порошенко передав у ЗСУ 9 комплексів для ремонту техніки і першу партію модернізованих "Ай-Петрі"

Рада оборони оголосила обов'язкову евакуацію з 12 прикордонних населених пунктів Чернігівщини – ОВА

РФ вдарила по АЗК "Укрнафти" та об'єктах "Нафтогазу" на Полтавщині, серйозно постраждала працівниця станції – Корецький

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА