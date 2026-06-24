Федоров: Данія передасть Україні 15 тис. далекобійних артилерійських пострілів
Данія передасть Україні 15 000 далекобійних артилерійських пострілів, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.
"Ми запропонували партнерам переглянути частину вже запланованої підтримки та переорієнтувати ресурси з короткодальної артилерії на далекобійні рішення. Данія оперативно відреагувала на цей запит. У результаті Сили оборони отримають додаткові 15 000 далекобійних артилерійських пострілів. Частина з них уже прибула в Україну", – написав він у Телеграм.
Федоров зазначив, що нині далекобійні боєприпаси є одним із ключових запитів фронту.
"В умовах постійного розширення дронової kill-zone вони дають змогу ефективніше уражати ворога, його логістику й командні пункти, водночас зменшуючи ризики для наших військових", – зауважив міністр.
Федоров подякував Данії за швидку комунікацію та готовність адаптувати підтримку до реальних потреб фронту.