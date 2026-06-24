Ретранслятори-навідники на території Білорусі припинили свою роботу 22 червня – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про припинення роботи в Білорусі ретрансляторів, які коригували удари російських дронів по українських містах, з понеділка, 22 червня.

"За наявною інформацією, яку мені доповідав головком розвідки, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють", – сказав Зеленський журналістам в середу.

Як повідомлялося, 16 червня Олександр Лукашенко попросив вибачення у Зеленського за свої попередні різкі висловлювання на його адресу та запевнив, що жодних військових дій з боку Білорусі, зокрема з його боку, очікувати не слід. Окремо він наголосив, що Білорусь не має наміру здійснювати військові дії проти України і що вважає неприйнятним поширення війни між Україною та РФ на територію Білорусі.

Зеленський в свою чергу скептично оцінив слова Лукашенка про небажання бути втягненим у війну. "Не треба зайві слова. У нього сьогодні на його вишках є ретранслятори – російські ретранслятори, білоруські. Яка нам різниця? На його території вздовж двох областей, прикордонних з Україною, знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню, саме населенню. Там у нас немає зараз такого сильного фронту, де Україна і Білорусь. Вбивають там цивільних. Там ретранслятори на відповідних вишках. Він може це зняти? Для чого слова, що він не хоче бути у війні? Хай зніме цю техніку, хай вимкне цю техніку. Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Чому я кажу тижня? Тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди, поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми", – сказав він.

Також президент України переконаний, що Лукашенко може зупинити поставки нафтопродуктів, які використовуються російськими окупантами у війні проти України.

Пізніше Зеленський також заявляв, що Україна передавала Білорусі вимогу припинити використання або технічну підтримку ретрансляторів, які можуть сприяти роботі російських та іранських дронів, і попередив, що у разі невиконання цієї вимоги з боку Лукашенка Україна протягом тижня може вдатися до відповідних заходів у відповідь. Водночас президент зазначив, що Україна також передає сигнали щодо припинення постачання окремих ресурсів для російської армії, підкреслюючи, що частина таких комунікацій відбувається непублічно.