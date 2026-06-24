КСУ ухвалив рішення у справі щодо конституційних меж зворотної дії закону в часі

Конституційний суд України ухвалив рішення у справі щодо конституційних меж зворотної дії закону в часі стосовно пенсій, інформує відділ комунікацій КСУ та правового моніторингу.

"Другий сенат Конституційного суду України 24 червня 2026 року на пленарному засіданні розглянув справу за конституційною скаргою Приходька Віктора Валерійовича щодо відповідності Конституції абзацу першого пункту 13-1 розділу XV "Прикінцеві положення" закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 9 липня 2003 року № 1058-IV (далі – закон № 1058) у редакції закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" від 3 жовтня 2017 року № 2148-VIII (далі – закон № 2148) та ухвалив рішення № 5-р(ІІ)/2026", – йдеться у повідомленні ввечері в середу .

Суддя-доповідач у справі – Олег Первомайський. Оспорюваним приписом закону № 1058 у редакції закону № 2148 визначено, що "з 1 жовтня 2017 року пенсії, призначені після набрання чинності законом України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" ˂…˃ виплачуються у розмірі, обчисленому відповідно до цього закону".

На думку Приходька В. В., внаслідок застосування оспорюваних приписів розмір отримуваної ним пенсії істотно зменшено, що є порушенням низки статей Конституції України, зокрема статті 22, частин першої, другої статті 24.

"Дослідивши питання, порушені в конституційній скарзі, Суд виснував, що окремий припис абзацу першого пункту 13-1 розділу XV "Прикінцеві положення" закону № 1058 у редакції закону № 2148, а саме "з 1 жовтня 2017 року" не відповідає Конституції України. Текст рішення та його резюме будуть оприлюднені на офіційному вебсайті Конституційного суду України 25 червня ц.р.", – інформує відділ комунікацій КСУ та правового моніторингу.