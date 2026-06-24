Окупанти захопили 1 кв. км під Костянтинівкою, саме місто наполовину в "сірій зоні" – DeepState

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Російські окупанти минулої доби просунулись між селами Степанівка та Бересток на захід від міста Костянтинівка Донецької області, збільшивши площу окупації на 1,03 кв км за межами населених пунктів, свідчать мапи OSINT-проєкта DeepState в середу.

На інших ділянках фронту за минулу добу без змін, включаючи ситуацію в самій Костянтинівці: з 22 червня південна половина міста відноситься до тзв "району проникнення" (сірої зони), але сталого контролю окупантів над жодною ділянкою житлової забудови в місті нема. При цьому окупанти вже тривалий час контролюють сусідні села Предтечине, Олександро-Шультине, Неліпівка на Бересток на схід, південь та південний схід від Костянтинівки, ще низка сусідніх сіл – у "районі проникнення".

Генеральний штаб Збройних сил України не позначає на своїх мапах "сірої зони", але територія сталого контролю окупантами передмість Костянтинівки переважно збігається з оцінками DeepState. Ситуація на костянтинівському напрямку фронту у публічних зведеннях Генштабу описана кількістю відбитих атак ворога (20 минулої доби, шість поточної, станом на 16:00 ще одна тривала).

У той же час американський Інститут вивчення війни (ISW) стверджує, що окупанти контролюють кілька кварталів на півдні міста та незабудовану територію вздовж річки Кривий Торець, що ділить його навпіл, а більша частина Костянтинівки, за їх даними перебуває у "сірій зоні", у тому числі квартали на півночі міста, які DeepState вказує як контрольовані Силами оборони. При тому, за їх оцінками, здобутки російських окупантів у місті "залишаються обмеженими проникненнями невеликих груп, що не призводить до консолідованого територіального контролю".

"Тактична ситуація України в Костянтинівці погіршується, але Міністерство оборони Росії та Путін хибно представляють захоплення Костянтинівки як неминуче… Російські війська все частіше проникають у Костянтинівку, але ці проникнення не зводяться до контролю над місцевістю в доктринальному сенсі та не дозволять російським військам досягти швидкого оперативного прориву проти фортечного поясу в цілому. Повідомлення про те, що українські війська очищають російські позиції на південному фланзі Костянтинівки, ще більше свідчать про те, що російські війська не здатні закріпити свої позиції після проникнення в оборону та потребуватимуть більшої кількості людей, щоб фактично перетворити проникнення в оборону на придатні для використання позиції на передовій", – йдеться у зведенні аналітиків.

Також у ISW повідомляють, що РФ веде когнітивну війну на костянтинівському напрямку, "включаючи просування відеоматеріалів, створених штучним інтелектом, що нібито демонструють успіхи на місцях, спрямовані на насичення інформаційного простору неправдивими твердженнями про успіхи російських військових та їхню здатність зруйнувати українські лінії в найближчому майбутньому".