Інтерфакс-Україна
Події
19:20 24.06.2026

Внаслідок російських ударів дві людини загинули, ще три постраждали на Дніпропетровщині – ОВА

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Внаслідок російських ударів дві людини загинули, ще три постраждали на Дніпропетровщині – ОВА
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Життя двох людей забрали вдень російські атаки, ще троє – зазнали поранень, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Протягом дня ворог атакував чотири райони області. Нікопольський район: загинув чоловік, ще три людини травмовано. Пошкоджені приватні житлові будинки та автомобілі. Синельниківський район: через атаки загинула людина", – написав він у Телеграм.

За його словами, через обстріли у Дніпровському районі та м. Павлоград виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані.

 

Теги: #дніпропетровська #наслідки #обстріли

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