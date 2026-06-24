Внаслідок російських ударів дві людини загинули, ще три постраждали на Дніпропетровщині – ОВА

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Життя двох людей забрали вдень російські атаки, ще троє – зазнали поранень, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Протягом дня ворог атакував чотири райони області. Нікопольський район: загинув чоловік, ще три людини травмовано. Пошкоджені приватні житлові будинки та автомобілі. Синельниківський район: через атаки загинула людина", – написав він у Телеграм.

За його словами, через обстріли у Дніпровському районі та м. Павлоград виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані.