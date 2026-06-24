Інтерфакс-Україна
Події
19:11 24.06.2026

Сенат КСУ вирішив, що безальтернативне тримання під вартою військовослужбовців є несумісним з Конституцією

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Сенат КСУ вирішив, що безальтернативне тримання під вартою військовослужбовців є несумісним з Конституцією

Другий сенат Конституційного суду України у середу ухвалив рішення у справі за конституційною скаргою Сергія Гнезділова та постановив, що безальтернативне тримання під вартою військовослужбовців, яких підозрюють чи обвинувачують у вчиненні окремих військових кримінальних правопорушень, є несумісним з Конституцією України, інформує відділ комунікацій КСУ та правового моніторингу.

"Другий сенат Конституційного суду України 24 червня 2026 року ухвалив Рішення № 4-р(ІІ)/2026 у справі за конституційною скаргою Гнезділова Сергія Олексійовича. Суд визнав неконституційною ч. 8 ст. 176 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК)… Наголошено, що безальтернативне тримання під вартою військовослужбовців, яких підозрюють чи обвинувачують у вчиненні окремих військових кримінальних правопорушень, є несумісним з Конституцією України", – йдеться у пресрелізі КСУ.

Зазначається, що суд відтермінував втрату чинності цього припису на три місяці.

"Суд виснував, зокрема, що встановлення законодавцем до військовослужбовців, яких підозрюють чи обвинувачують у вчиненні низки злочинів, виключно найсуворішого запобіжного заходу – тримання під вартою – порушує вимоги ч. 1 та 2 ст. 29 Основного закону України, оскільки не забезпечує вимоги наявності вмотивованого судового рішення як наслідку судового розсуду. Це, на переконання Суду, спотворює саму суть правосуддя", – повідомили у суді.

Текст рішення та його резюме будуть оприлюднені на офіційному вебсайті Конституційного суду України 25 червня 2026р.

Як повідомлялося, Сергій Гнезділов – громадський діяч, учасник російсько-української війни з 2019 року. 21 вересня 2024р. він на своїй сторінці у Facebook повідомив, що самовільно залишив частину, щоб привернути увагу до потреби врегулювання строків служби для мобілізованих, заявивши, що добровільно повернеться на службу в разі ухвалення відповідного закону або після досягнення ним 25-річчя в травні 2025 року.

9 жовтня 2024р. слідчі Державного бюро розслідувань затримали Гнезділова за підозрою в самовільному залишенні військової частини, вчиненому з метою ухилення від військової служби, в умовах воєнного стану, а 10 жовтня йому повідомили про підозру в дезертирстві (ч. 4 ст. 408 КК України, санкція – позбавлення волі на строк до 12 років). Суд заарештував військовослужбовця 11 жовтня.

29 листопада 2024р. набув чинності закон про добровільне повернення на службу тих, хто вперше самовільно залишив військову частину або дезертирував.

23 січня2025р. Бабушкінський районний суд міста Дніпро звільнив від кримінальної відповідальності обвинуваченого в дезертирстві військовослужбовця Сергія Гнезділова, він повернувся на службу.

30 липня 2025р. Гнезділов звернувся до Конституційного суду України з клопотанням перевірити на відповідність конституції низки статей КПК України.

Теги: #кс #рішення

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