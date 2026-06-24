Мер Львова повідомив про укладання шести важливих угод на полях URC 2026 ще до початку конференції

Шість важливих угод із міжнародними партнерами на понад EUR2,5 млн було підписано у середу під час заходу Lviv Resilience Day на полях Конференції з питань відновлення України (URC 2026) у польському Гданську ще до відкриття самої конференції, яке заплановане на четвер, повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"Разом з урядом Литви залучили понад EUR1 млн на розвиток дитячої лікарні Святого Миколая та освітні програми Unbroken University. Разом зі Swedfund залучили EUR500 тис на підготовку проєкту модернізації системи теплопостачання Львова. Чеська компанія AS&HC передасть три теплові насоси для нашого пологового будинку", – написав Садовий в Телеграм у середу.

За його словами, разом із Німецькою торгово-промисловою палатою підписаний меморандум про створення German Desk, який буде третім офісом залучення інвестицій у Львові після Japan Desk та Norway Desk, а разом із Чесько-українською торгово-промисловою палатою запущена нова освітня програму в межах Школи муніципального партнерства Unbroken University, яка допомагатиме українським громадам залучати інвестиції та будувати міжнародні партнерства.

Також підписаний меморандум із французькою компанією TAP Holding, яка планує розширювати свою діяльність в Україні та відкривати нові потужності у Львові, повідомив міський голова.

"І це лише результати одного дня роботи у Гданську. Хоча насправді за кожною з цих угод стоять місяці перемовин, зустрічей, відряджень і щоденної роботи нашої команди", – наголосив він.

При цьому Садовий зазначив, що "попри все, що останнім часом намагаються нав’язати нам у публічному просторі, Польща зустрічає нас тепло".