Порошенко передав у ЗСУ 9 комплексів для ремонту техніки і першу партію модернізованих "Ай-Петрі"

Фото: https://eurosolidarity.org/2026/06/24

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко передав у підрозділи Збройних сил України першу партію з 20 модернізованих комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі" сукупною вартістю 230 млн грн.

"Ми значно посилили потужність "Ай-Петрі", широту діапазонів, дальність і надійність", – написав Порошенко у Facebook.

Він зазначив, що модернізовані "Ай-Петрі" стали ще ефективнішими проти розвідувальних і ударних дронів, оснащені засобами радіоелектронної боротьби, "Старлінками" та зарядними станціями. "Технологічність дає нам шанс бути на два кроки попереду ворога. Ми на це здатні, в чому я переконався на світовій виставці озброєнь Eurosatory 2026, яку відвідав днями у Франції, де Україна була дуже гідно представлена", – зазначив політик.

Також Порошенко передав у бригади Сил оборони дев’ять комплексів для шиномонтажу, ремонту та резервного живлення військової техніки.

Як повідомляється на сайті "Євросолідарності", представники артилерійських, механізовних бригад, Сил спеціальних операцій та логісти отримали дві контейнерні ремонтні майстерні, п’ять контейнерних шиномонтажних комплекси, у тому числі з Runflat, контейнерний акумуляторний комплекс для техніки – загалом на суму близько 20 млн грн.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Порошенко передав допомогу Силам оборони на 8 млрд 100 млн грн. Серед іншого, війська отримали 10 контейнерних акумуляторних комплексів, 45 контейнерних ремонтних майстерень, більше 100 автомастерень, 36 шиномонтажних комплексів, а також понад три сотні прально-душових комплексів.

Також політик закликав підвищити базову ставку військового забезпечення. "Несправедливо, коли з бюджету Міністерства оборони забирають 40 мільярдів при тому, що армії коштів не вистачає. І тому ми боремося за те, щоб повернути кошти Міноборони Збройним силам України. Несправедливо, коли податки, які сплачують військовослужбовці в місцеві бюджети, забираються і розкрадаються. І несправедливо, коли військові єдині, кому незважаючи на зростання цін, тарифів, вартості житла, інфляції, не підвищується грошове забезпечення з 2022 року", – написав він у Facebook.