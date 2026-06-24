Інтерфакс-Україна
Події
18:26 24.06.2026

Порошенко передав у ЗСУ 9 комплексів для ремонту техніки і першу партію модернізованих "Ай-Петрі"

2 хв читати
Порошенко передав у ЗСУ 9 комплексів для ремонту техніки і першу партію модернізованих "Ай-Петрі"
Фото: https://eurosolidarity.org/2026/06/24

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко передав у підрозділи Збройних сил України першу партію з 20 модернізованих комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі" сукупною вартістю 230 млн грн.

"Ми значно посилили потужність "Ай-Петрі", широту діапазонів, дальність і надійність", – написав Порошенко у Facebook.

Він зазначив, що модернізовані "Ай-Петрі" стали ще ефективнішими проти розвідувальних і ударних дронів, оснащені засобами радіоелектронної боротьби, "Старлінками" та зарядними станціями. "Технологічність дає нам шанс бути на два кроки попереду ворога. Ми на це здатні, в чому я переконався на світовій виставці озброєнь Eurosatory 2026, яку відвідав днями у Франції, де Україна була дуже гідно представлена", – зазначив політик.

Також Порошенко передав у бригади Сил оборони дев’ять комплексів для шиномонтажу, ремонту та резервного живлення військової техніки.

Як повідомляється на сайті "Євросолідарності", представники артилерійських, механізовних бригад, Сил спеціальних операцій та логісти отримали дві контейнерні ремонтні майстерні, п’ять контейнерних шиномонтажних комплекси, у тому числі з Runflat, контейнерний акумуляторний комплекс для техніки – загалом на суму близько 20 млн грн.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Порошенко передав допомогу Силам оборони на 8 млрд 100 млн грн. Серед іншого, війська отримали 10 контейнерних акумуляторних комплексів, 45 контейнерних ремонтних майстерень, більше 100 автомастерень, 36 шиномонтажних комплексів, а також понад три сотні прально-душових комплексів.

Також політик закликав підвищити базову ставку військового забезпечення. "Несправедливо, коли з бюджету Міністерства оборони забирають 40 мільярдів при тому, що армії коштів не вистачає. І тому ми боремося за те, щоб повернути кошти Міноборони Збройним силам України. Несправедливо, коли податки, які сплачують військовослужбовці в місцеві бюджети, забираються і розкрадаються. І несправедливо, коли військові єдині, кому незважаючи на зростання цін, тарифів, вартості житла, інфляції, не підвищується грошове забезпечення з 2022 року", – написав він у Facebook.

Теги: #ай_петрі #євросолідарність #порошенко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:35 22.06.2026
Порошенко закликає провести аудит української політики щодо Польщі та повернути професійну дипломатію

Порошенко закликає провести аудит української політики щодо Польщі та повернути професійну дипломатію

10:35 21.06.2026
Порошенко у День батька: Реальний супермен, який вночі не спить в окопі, а зранку знаходить сили написати дітям

Порошенко у День батька: Реальний супермен, який вночі не спить в окопі, а зранку знаходить сили написати дітям

22:08 20.06.2026
Порошенко теж відмовився від ордена Білого Орла та закликав шукати вихід із кризи у відносинах з Польщею

Порошенко теж відмовився від ордена Білого Орла та закликав шукати вихід із кризи у відносинах з Польщею

19:51 18.06.2026
Порошенко повідомив про інвестиції у спільне з США і країнами Балтії виробництво ракет проти дронів

Порошенко повідомив про інвестиції у спільне з США і країнами Балтії виробництво ракет проти дронів

18:51 15.06.2026
Порошенко про відкриття кластера "Основи": швидкість і успіх переговорного процесу залежатимуть від України

Порошенко про відкриття кластера "Основи": швидкість і успіх переговорного процесу залежатимуть від України

16:20 15.06.2026
"Євросолідарність" закликає світ до жорсткої реакції на геноцидні практики Росії

"Євросолідарність" закликає світ до жорсткої реакції на геноцидні практики Росії

12:27 12.06.2026
Порошенко передав у військо 25 комплексів "Ай-Петрі", вперше профінансованих спільно з західним союзником

Порошенко передав у військо 25 комплексів "Ай-Петрі", вперше профінансованих спільно з західним союзником

15:03 09.06.2026
Рада оптимізувала форми декларування доброчесності суддів відповідно до рекомендацій ЄК

Рада оптимізувала форми декларування доброчесності суддів відповідно до рекомендацій ЄК

17:17 29.05.2026
Порошенко і Зеленський під час зустрічі говорили про шляхи закінчення війни

Порошенко і Зеленський під час зустрічі говорили про шляхи закінчення війни

16:47 26.05.2026
Американська Ukraine Focus та Фонд Порошенка передали ЗСУ 51 карету швидкої для евакуації поранених

Американська Ukraine Focus та Фонд Порошенка передали ЗСУ 51 карету швидкої для евакуації поранених

ВАЖЛИВЕ

Рада оборони оголосила обов'язкову евакуацію з 12 прикордонних населених пунктів Чернігівщини – ОВА

Окупанти завдали удару по прибережній зоні в Запоріжжі, поранені 3 дітей – обладміністрація

Зеленський про дані розвідки: йде переміщення ППО з російських регіонів у Москву та до Керченського мосту

Зеленський: понад 60 тис. тонн боєприпасів ліквідовано на арсеналі Балтійського флоту РФ під Петербургом

Російські окупанти вбили працівника міжнародної гуманітарної організації NPA у Херсонській області – обладміністрація

ОСТАННЄ

Мер Львова повідомив про укладання шести важливих угод на полях URC 2026 ще до початку конференції

Рада оборони оголосила обов'язкову евакуацію з 12 прикордонних населених пунктів Чернігівщини – ОВА

РФ вдарила по АЗК "Укрнафти" та об'єктах "Нафтогазу" на Полтавщині, серйозно постраждала працівниця станції – Корецький

Семеро дітей врятували з тимчасово окупованої частини Херсонщини – ОВА

До шести збільшилась кількість поранених через російський удар по пляжу у Запоріжжі – ОВА

Міністр оборони назвав три ключові напрями для утримання Україною ініціативи, анонсував відкриття експорту рішень для стратегічних партнерів

Посадовець в/ч на Волині закупив продукти для військових з переплатою в 1 млн грн - ДБР

В ліцеї в центрі Києва відкрили нове укриття, за 2 роки їх збудували 9 – мер

Окупанти завдали удару по прибережній зоні в Запоріжжі, поранені 3 дітей – обладміністрація

Московський НПЗ навряд чи відновить виробництво цього року – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА