Інтерфакс-Україна
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18:24 24.06.2026

Рада оборони оголосила обов'язкову евакуацію з 12 прикордонних населених пунктів Чернігівщини – ОВА

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Рада оборони оголосила обов'язкову евакуацію з 12 прикордонних населених пунктів Чернігівщини – ОВА

Рада оборони області ухвалила рішення про обов’язкову евакуацію із 1 липня з 12 прикордонних населених пунктів у чотирьох територіальних громадах на запит від військових, повідомив очільник Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслав Чаус.

За його повідомленням у Телеграмі, йдеться про такі населені пункти у Корюківській ТГ: Прибинь; Шишківка та Рудня. У Городнянській ТГ: Лемешівка та Мощенка. У Новгород-Сіверській ТГ: Вороб’ївка; Камінь; Кам’янська Слобода; Карабани; Чайкине. У Семенівській ТГ: Газопровідне та Олександрівка.

"Також є рішення про продовження заходів обов’язкової евакуації із семи прикордонних сіл, де вона оголошувалася взимку. Охочі жителі виїхали, решта – писали відмови. Тут йдеться про такі населені пункти: Сновська ТГ – Гірськ; Городнянська ТГ – Берилівка. Новгород-Сіверська ТГ: Бучки; Грем’яч; Будо-Вороб’ївська. Семенівська ТГ: Костобобрів; Залізний Міст", – повідомив Чаус.

Він зазначив, що за даними громад та районних адміністрацій, у всіх цих населених пунктах досі залишається близько тисячі жителів. Серед них – 120 дітей.

Чаус наголосив, що евакуацію мають завершити за два місяці.

Теги: #чернігівщина #евакуація

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