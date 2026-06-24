РФ вдарила по АЗК "Укрнафти" та об'єктах "Нафтогазу" на Полтавщині, серйозно постраждала працівниця станції – Корецький

Фото: Нафтогаз

РФ завдала удару по АЗК "Укрнафти" одразу в трьох областях країни та виробничих активагїм Групи "Нафтогаз" на Полтавщині, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Ворог атакував автозаправні комплекси та виробничі активи Групи "Нафтогаз". Під ударом опинилося одразу кілька АЗК "Укрнафти" в Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях", – написав він у Facebook у середу.

За словами Корецького, під час однієї з атак "шахеда" серйозно поранено працівницю АЗК, яку госпіталізували у важкому стані. Сама станція внаслідок руйнувань зупинила роботу.

Крім того, згідно з повідомленням, вночі та сьогодні вранці росіяни дронами били по виробничих активах на Полтавщині, внаслідок чого зазнали суттєвих пошкоджень об’єкти видобутку та зберігання газу. Роботу частини активів зупинено.

"Завдяки оперативним діям рятувальників ДСНС та фахівців Групи "Нафтогаз" на одному з об’єктів вдалося швидко ліквідувати пожежу. Ніхто з персоналу та рятувальників не постраждав. Триває оцінка масштабів руйнувань", – уточнив глава "Нафтогазу".