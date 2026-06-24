Інтерфакс-Україна
Події
18:13 24.06.2026

Семеро дітей врятували з тимчасово окупованої частини Херсонщини – ОВА

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Семеро дітей врятували з тимчасово окупованої частини Херсонщини – ОВА

Ще сімох дітей та підлітків вдалося повернути в Україну з тимчасово окупованої території області за сприяння благодійної організації "Save Ukraine" у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"На підконтрольну Україні територію повернули 4 дівчинки та 3 хлопчики віком від 3 до 17 років. Серед них – 17-річний юнак, якого окупаційна влада намагалася внести до списків реєстрації військових. Так звана "поліція" неодноразово приходила до нього додому на перевірки, а військовий комісар відкрито погрожував матері кримінальним звинуваченням. Брата хлопця викрали після доносу сусіда і його жорстоко катували у полоні", – написав у Телеграмі.

Також вдалося повернути 13-річну дівчину, яка переховувалася вдома щодня до вечора, щоб окупаційна влада не виявила, що вона відмовляється відвідувати російську школу, сім’я дівчини отримувала погрози, що її заберуть та помістять в інтернат.

За словами Прокудіна, сьогодні діти проходять реабілітацію в Центрах надії та зцілення, де отримують психологічну підтримку, допомогу з документами та безпечне місце для життя.

Теги: #save_ukraine #повернення_дітей #bring_kids_back_ua

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