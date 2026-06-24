Міністр оборони назвав три ключові напрями для утримання Україною ініціативи, анонсував відкриття експорту рішень для стратегічних партнерів

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Для досягнення справедливого миру важливо масштабувати підтримку за ключовими напрямами: протиповітряна оборона, виробництво дронів та ракет, поставки далекобійних артилерійських снарядів, заявив міністр оборони України Михайло Федоров під час виступу на RUSI Land Warfare Conference.

Як повідомляє пресслужба Міноборони, Федоров зазначив, що Україна поступово досягає дедалі більших результатів у протидії повітряним загрозам, зокрема завдяки розбудові "малої ППО". На землі Сили оборони нарощують удари по логістиці ворога та завдають ударів по російській економіці.

"Дрони відіграють ключову роль на полі бою. Зокрема, Сили безпілотних систем уражають кожну четверту ціль на фронті. Україна робить кроки, щоб випереджати росію в кожному технологічному циклі: масштабує ефективні підрозділи, розвиває систему єБалів та інші інноваційні рішення", – йдеться у повідомленні.

Федоров окреслив три ключові напрями підтримки, які потрібні Україні вже зараз для утримання ініціативи. Перший – протиповітряна оборона. Країні критично потрібні ракети до Patriot, зокрема PAC-3. Саме тому важлива підтримка механізму Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

"Для нас залишаються два основні виклики: балістика та керовані авіабомби. Разом з партнерами працюємо над позбавленням росії цієї переваги", – заявив Федоров.

Другий пріоритет, за його словами, – масштабування виробництва українських дронів і ракет.

Як зауважив Федоров, 2026 рік буде рекордним за кількістю вироблених дронів, однак Україна може нарощувати виробництво ще більше за умови фінансування. Також вже незабаром вперше буде відкрито експорт українських рішень для стратегічних партнерів.

Третій пріоритет – артилерійські боєприпаси підвищеної дальності. Україні потрібні снаряди з дальністю щонайменше 30 км. Масштабування та пришвидшення підтримки за цими напрямками допоможе посилити позиції України та наблизити справедливий мир, впевнений міністр.

Міністр також розповів про перший етап трансформації військової служби. Він наголосив, що ключова зміна – перехід до нової контрактної системи зі зрозумілими умовами та чіткими строками служби.