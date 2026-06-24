Інтерфакс-Україна
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17:21 24.06.2026

Посадовець в/ч на Волині закупив продукти для військових з переплатою в 1 млн грн - ДБР

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Посадовець в/ч на Волині закупив продукти для військових з переплатою в 1 млн грн - ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у взаємодії зі Службою безпеки України повідомили про підозру начальнику продовольчої служби однієї з військових частин на Волині, який під час закупівлі продуктів для військових спричинив збитки державі на понад 1,1 млн грн, повідомляє ДБР.

"За даними слідства, офіцер відповідав за організацію та контроль забезпечення особового складу продуктами харчування. Під час виконання договору Міністерства оборони щодо постачання продовольства до військової частини він не забезпечив належного контролю за формуванням заявок та перевіркою документів", – інформує відомство в телеграм-каналі в середу.

Через це, як зазначають в ДБР, до заявок включали дорожчі несезонні овочі замість передбачених каталогом сезонних аналогів, які коштували значно менше.

"У результаті продукцію поставили та оплатили за завищеними цінами. Проведені експертизи підтвердили, що державному бюджету завдано збитків на понад 1,1 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 КК України – недбале ставлення військової службової особи до служби, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Також вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків.

Процесуальне керівництво здійснює Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Теги: #волинь #дбр #продукти #військові

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