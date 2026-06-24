В ліцеї в центрі Києва відкрили нове укриття, за 2 роки їх збудували 9 – мер

Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/6958

Нове сучасне укриття побудували в одному з ліцеїв в Шевченківському районі Києва, який через його відсутність від початку повномасштабного вторгнення працював в дистанційному форматі, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Оглянув разом із головами районів столиці нове збудоване протирадіаційне укриття в одному з ліцеїв у Шевченківському районі Києва. Від початку повномасштабного вторгнення через відсутність споруди подвійного призначення цей навчальний заклад працював на дистанційному форматі навчанні. І завдяки укриттю, ліцей повертається до очного навчання і планує збільшити кількість учнів", – написав Кличко.

Мер Києва зазначив, що укриття загальною площею 1 300 кв.м. розраховане на 600 місць, у ньому є все необхідне для занять під час тривог, передбачена можливість аварійного постачання енергії на випадок відключень світла протягом 72 годин, працює Wi-Fi.

Кличко повідомив, що за останні два роки в Києві побудували дев'ять нових укриттів, в 2026-му планують відкрити ще декілька та завершити ремонт сховищ у 109 освітніх закладах.