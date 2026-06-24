Інтерфакс-Україна
Події
17:13 24.06.2026

В ліцеї в центрі Києва відкрили нове укриття, за 2 роки їх збудували 9 – мер

1 хв читати
В ліцеї в центрі Києва відкрили нове укриття, за 2 роки їх збудували 9 – мер
Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/6958

Нове сучасне укриття побудували в одному з ліцеїв в Шевченківському районі Києва, який через його відсутність від початку повномасштабного вторгнення працював в дистанційному форматі, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Оглянув разом із головами районів столиці нове збудоване протирадіаційне укриття в одному з ліцеїв у Шевченківському районі Києва. Від початку повномасштабного вторгнення через відсутність споруди подвійного призначення цей навчальний заклад працював на дистанційному форматі навчанні. І завдяки укриттю, ліцей повертається до очного навчання і планує збільшити кількість учнів", – написав Кличко.

Мер Києва зазначив, що укриття загальною площею 1 300 кв.м. розраховане на 600 місць, у ньому є все необхідне для занять під час тривог, передбачена можливість аварійного постачання енергії на випадок відключень світла протягом 72 годин, працює Wi-Fi.

Кличко повідомив, що за останні два роки в Києві побудували дев'ять нових укриттів, в 2026-му планують відкрити ще декілька та завершити ремонт сховищ у 109 освітніх закладах.

 

Теги: #укриття #навчання #кличко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:03 23.06.2026
У столиці на Оболоні відкрили Вільнюський сквер та пішохідний міст за підтримки Литви

У столиці на Оболоні відкрили Вільнюський сквер та пішохідний міст за підтримки Литви

16:36 22.06.2026
Екскерівнику підрядної організації оголошено підозру у розкраданні коштів на будівництві укриття для школи у Херсоні – МВА

Екскерівнику підрядної організації оголошено підозру у розкраданні коштів на будівництві укриття для школи у Херсоні – МВА

16:32 22.06.2026
В Києві на маршрути вийшло 8 українських тролейбусів та 5 турецьких автобусів – мер

В Києві на маршрути вийшло 8 українських тролейбусів та 5 турецьких автобусів – мер

13:31 19.06.2026
Влада Києва: інформація про наміри власника відновити Лук'янівський ринок не надходила

Влада Києва: інформація про наміри власника відновити Лук'янівський ринок не надходила

18:36 18.06.2026
Київ збільшує допомогу військовим ще на 2 млрд грн – мер

Київ збільшує допомогу військовим ще на 2 млрд грн – мер

12:17 18.06.2026
Київрада в четвер схвалить запозичення від Ощадбанку та ЄБРР на втілення Плану стійкості столиці – мер

Київрада в четвер схвалить запозичення від Ощадбанку та ЄБРР на втілення Плану стійкості столиці – мер

10:55 18.06.2026
ВМС провели підготовку до відбиття можливих ударів противника морськими дронами в районі Одеси

ВМС провели підготовку до відбиття можливих ударів противника морськими дронами в районі Одеси

15:43 17.06.2026
У Києві відкрився перший в Україні комунальний заклад з підтримки переселенців – Кличко

У Києві відкрився перший в Україні комунальний заклад з підтримки переселенців – Кличко

12:49 17.06.2026
УЧХ провів серію вебінарів для жінок-підприємиць

УЧХ провів серію вебінарів для жінок-підприємиць

10:28 16.06.2026
Під час обстрілу 15 червня на станціях столичного метрополітену укривалось на 1 тис чоловік більше ніж 2 червня

Під час обстрілу 15 червня на станціях столичного метрополітену укривалось на 1 тис чоловік більше ніж 2 червня

ВАЖЛИВЕ

Окупанти завдали удару по прибережній зоні в Запоріжжі, поранені 3 дітей – обладміністрація

Зеленський про дані розвідки: йде переміщення ППО з російських регіонів у Москву та до Керченського мосту

Зеленський: понад 60 тис. тонн боєприпасів ліквідовано на арсеналі Балтійського флоту РФ під Петербургом

Російські окупанти вбили працівника міжнародної гуманітарної організації NPA у Херсонській області – обладміністрація

ДБР перевіряє факти, оприлюднені у ЗМІ щодо штурмового полку "Скеля"

ОСТАННЄ

Окупанти завдали удару по прибережній зоні в Запоріжжі, поранені 3 дітей – обладміністрація

Московський НПЗ навряд чи відновить виробництво цього року – ЗМІ

Дівчину поранено через атаку російських БпЛА у Запоріжжі – ОВА

Верховний Суд підтвердив законність застосування санкцій до митрополита УПЦ МП

Свириденко: 130 майбутніх профільних академліцеїв отримають в 2026р фінансування на освітні простори

Генералам і полковникам РФ, які командували ракетним ударом по Кривому Рогу в червні 2023р, повідомлено про підозру – СБУ

В'язень колонії і мешканець Дніпропетровщини привласнили понад 2 млн грн, які вдова військовослужбовця отримала після загибелі чоловіка

ДБР про порушення в Миколаївському ОТЦК: підтверджено, що мобілізований перебував у збірному пункті із переломом ребер

Родичка колишньої очільниці Хмельницької МСЕК приховала майже 20 млн грн на рахунку в Австрії – ДБР

Окупанти вдруге з початку доби атакували АЗС Сумщини, постраждала одна людина

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА