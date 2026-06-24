Окупанти завдали удару по прибережній зоні в Запоріжжі, поранені 3 дітей – обладміністрація

Четверо людей, у тому числі троє неповнолітніх, отримали поранення в Запоріжжі внаслідок російської атаки в середу вдень, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Поранено чотири людини, з них троє дітей. Кожному надається медична допомога. Пошкоджено автівки та заклад харчування, що нині не функціонує", – написав Федоров в Телеграм.

Він опублікував фотографії наслідків ворожої атаки, на якій видно, що окупанти завдали удару по прибережній зоні річки. Вирва утворилася прямо на річковому піщаному пляжі. На припаркованих поруч автомобілях розбите скло.

Раніше очільник обладміністрації повідомив про поранення 14-річної дівчини та задимленні у місті.

В місті була оголошена повітряна тривога. Федоров повідомляв про загрозу застосування противником керованих авіаційних бомб та ударних безпілотників по Запорізькій області.